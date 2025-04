Casting per il nuovo allenatore della Roma: Ranieri e la prima scelta

È ancora in corso il casting per il nuovo tecnico della Roma che prenderà il posto di Claudio Ranieri, pronto ad entrare nella dirigenza del club giallorosso.

La Roma si prepara ad una delle partite più attese dell’anno: il derby contro la Lazio che andrà in scena domenica sera allo stadio Olimpico. La sfida, valida per il 32° turno di campionato, assume un valore particolare, considerato che entrambe le compagini sono in lotta per un posto nella prossima Champions League.

I giallorossi occupano la settima posizione in classifica a meno due proprio dalla Lazio, al sesto posto. In caso di successo, dunque, la Roma non solo sorpasserebbe i rivali, ma potrebbe avvicinarsi alla zona Champions, attualmente distante solo quattro lunghezze, magari approfittando di un passo falso del Bologna. Intanto, nella Capitale continua a tenere banco la questione nuovo tecnico, considerato che Claudio Ranieri a fine stagione lascerà la panchina per entrare nella dirigenza del club.

Roma, spunta il nome di Vincenzo Montella come successore di Ranieri

Si susseguono le indiscrezioni in merito al nuovo allenatore della Roma. Mister Claudio Ranieri, nonostante la grande cavalcata dal suo arrivo in panchina, che ha portato la Roma dalla parte sinistra della classifica a lottare per un posto in Champions, ha già annunciato il suo ritiro da tecnico a fine stagione, per passare alla dirigenza del club.

Per questo motivo, la società sta valutando diversi nomi per trovare il successore dell’ex tecnico del Leicester. In un primo momento, si era parlato di Gian Piero Gasperini, ma è stato lo stesso Ranieri a smentire l’ipotesi in conferenza stampa. Adesso, secondo quanto riporta la redazione di Calciomercato.com, in pole ci sarebbe l’attuale commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella.

Si tratterebbe di un ritorno nella Capitale per l’Aereoplanino che con la maglia della Lupa ha disputato nove stagioni segnando 101 reti e vincendo lo storico Scudetto 2000-2001. Non solo, a Roma Montella ha iniziato la carriera da tecnico guidando i giovanissimi dal 2009 al 2011, per poi passare in prima squadra come traghettatore da febbraio a giugno 2011, dopo le dimissioni di Ranieri. A fine stagione, però, fu sostituito da Luis Henrique.

Gli altri nomi

La trattativa per l’ex centravanti giallorosso non è semplice: Montella sta ottenendo ottimi risultati con la Nazionale turca ed ha un contratto con la Federazione sino al 2026, quando si disputerà il Mondiale ospitato da Canada, Messico e Stati Uniti. Per tale motivo, la società giallorossa sta valutando altri tecnici.

Nella lunga lista sarebbe finito anche l’attuale allenatore del Genoa, Patrick Vieira, oltre a Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Per gli sviluppi ci sarà ancora da attendere, a meno di clamorose sorprese, difatti, il nome verrà annunciato al termine della stagione.