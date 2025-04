Allenatore Roma: Claudio Ranieri vince a Lecce. e rivela quanti anni avrà il nuovo mister

Claudio Ranieri si è espresso sul tema nuovo allenatore della Roma spiegando che il suo successore non sarà Gian Piero Gasperini.

Un’altra vittoria per la Roma che, nell’anticipo della 30esima giornata di Serie A, ha battuto il Lecce in trasferta grazie alla rete di Artem Dovbyk nella seconda frazione di gioco. I giallorossi conquistano, dunque, il settimo successo di fila in campionato e allungano la loro striscia positiva a 14 risultati utili consecutivi rimanendo a meno quattro punti dalla zona Champions League.

Il tecnico Claudio Ranieri, sia prima che dopo il match allo stadio Via del Mare, ha parlato del suo successore sulla panchina della Roma. Nella conferenza stampa della vigilia, Ranieri ha affermato che il nuovo allenatore della società non sarà Gian Piero Gasperini, nonostante le indiscrezioni che parlavano di contatti tra il club e l’attuale tecnico dell’Atalanta. Nel post-gara, tornando sull’argomento, mister Ranieri ha scherzato affermando: “Spero sia più giovane di me”.

Roma, Ranieri sul nuovo tecnico: “Non sarà Gian Piero Gasperini”

Rimane un rebus la questione allenatore in casa Roma. Mister Claudio Ranieri ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto da tecnico, ma dall’anno prossimo entrerà a far parte della dirigenza della società. Nei giorni scorsi si era parlato dei contatti tra il club e mister Gian Piero Gasperini, che ha già manifestato la propria intenzione di non rinnovare il contratto con l’Atalanta, in scadenza nel 2026, e non sembra da escludere una separazione già al termine della stagione in corso.

Il tecnico era stato indicato come il nome in pole position per approdare sulla panchina della Lupa, ma a smentire queste indiscrezioni è stato lo stesso Ranieri. Nella conferenza stampa prima della gara contro il Lecce, l’ex tecnico del Leicester rispondendo alle domande dei giornalisti ha affermato: “Nuovo allenatore? Potete escludere tutti quelli che avete detto. Gasperini non sarà il nuovo tecnico”. Ranieri ha poi proseguito spiegando che lui stesso e il direttore sportivo Florent Ghisolfi stileranno una lista con i papabili nomi, poi il presidente sceglierà chi dovrà accomodarsi sulla panchina della Roma per il prossimo anno. Sul suo mancato rinnovo: “Se io restassi, la società perderebbe un anno. Io non sono il futuro della Roma, per cui chi viene deve essere il futuro del club, quindi prima arriva meglio è”.

Le parole nel post gara

Al margine del match, vinto dalla Roma grazie ad una rete di Dovbyk nel finale, intervistato da Sky Sport, Ranieri è tornato sull’argomento. Rispondendo ad una domanda sul futuro allenatore della Roma, il tecnico ha risposto ironizzando: “Spero sia più giovane di me”.

Non sono, però, arrivate altre risposte in merito e, dunque, non è ancora chiaro chi possa essere il nuovo allenatore della squadra giallorossa per la prossima stagione. Molto probabilmente il nome verrà svelato solo al termine della stagione.