Napoli, guarda chi arriva: “C’è lo zampino di Geolier”

Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa degli azzurri? C’è lo zampino di Geolier: le ultimissime sulla squadra partenopea.

Il Napoli sta vivendo finalmente un’annata da protagonista dopo l’incubo post scudetto. Vinto il tricolore, gli azzurri hanno sofferto tantissimo nella stagione 2023-2024, chiudendo lontanissimi dalle zone valide per le coppe Europee.

Per la ripartenza, Aurelio De Laurentiis ha puntato tutto su Antonio Conte: il tecnico leccese è un maestro nel rifondare squadre a pezzi e anche questa volta non ha deluso le aspettative. Con il salentino, l’obiettivo della società è ovviamente la qualificazione alla prossima Champions League: Lukaku e compagni stanno addirittura facendo meglio, lottando con l’Inter per lo scudetto.

Gli ultimi due mesi sono stati però alquanto difficili e non a caso i nerazzurri hanno effettuato il sorpasso in testa alla classifica: nell’ultimo turno di campionato, dopo lo scoppiettante 2 a 2 tra il Parma e i ragazzi di Simone Inzaghi, il Napoli ha fallito a Bologna pareggiando per 1 a 1. Tutto è ancora aperto: mancano ancora tantissime partite prima del gran finale. Salvo colpi di scena, gli Azzurri torneranno in Champions League il prossimo anno: per questo motivo, il club dovrà sicuramente soddisfare Conte sul mercato ed evitare l’immobilismo di gennaio. Nonostante l’addio di Kvaratskhelia, la dirigenza non ha preso il giusto rinforzo sulle corsie laterali e ha sofferto tantissimo in queste settimane (complice anche l’infortunio di Neres). Nelle ultime ore, è stato affiancato al Napoli un calciatore di assoluto livello: ci sarebbe anche lo zampino di Geolier.

Calciomercato Napoli, trattativa a sorpresa? “C’è lo zampino di Geolier”

Antonio Conte, negli ultimi giorni, è stato accostato a diverse big del nostro campionato: il leccese, tuttavia, dovrebbe restare a Napoli per un’annata da protagonisti sia in campionato che in Champions League.

La società dovrà sicuramente esaudire i suoi desideri sul mercato: secondo gli ultimi rumors, il primo nome accostato agli azzurri per la prossima annata è quello di Davide Frattesi. Il forte centrocampista, reduce dal gol decisivo con il Bayer Monaco (i nerazzurri hanno vinto per 2 a 1 nel match di andata proprio grazie al gol del pupillo di Luciano Spalletti in nazionale), vuole cercare più spazio proprio nell’anno che porterà ai Mondiali.

Nell’Inter lo spazio è poco per lui: Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella sembrano inamovibili e Frattesi non riesce a conquistare la titolarità. Come scritto da Il Mattino, il rapper Geolier potrebbe fare da intermediario per una trattativa tra l’ex Sassuolo e il Napoli. Forse in pochi lo sanno, ma il secondo in classifica del Festival di Sanremo del 2024 sta frequentando la sorella del calciatore.

Geolier, quindi, potrebbe avviare un piano per convincere Frattesi a lasciare Milano per trasferirsi all’ombra del Vesuvio: al momento, in ogni modo, è difficile prevedere cosa accadrà perché tutti i club stanno lottando per i rispettivi obiettivi e non pensano minimamente al mercato.