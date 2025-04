Conte alla Juventus? Le parole di Ciro Ferrara non lasciano dubbi

Conte alla Juventus, continuano ad aumentare i rumors: le parole di Ciro Ferrara non lasciano dubbi.. pazzesco.

Il Napoli, dopo la terribile stagione 2023-2024, ha deciso di ripartire prendendo uno degli allenatori più bravi sulla piazza: stiamo parlando ovviamente di Antonio Conte.

Con il tecnico leccese, la musica è subito cambiata: ingaggiato per raggiungere la qualificazione in Champions League, la squadra con lui ha cambiato registro e ha conquistato la vetta della classifica per tantissime settimane. Dopo alcune difficoltà, gli azzurri hanno perso il comando lasciando il primo posto all’Inter. La lotta è accesissima e ha separare le due squadre ci sono appena tre punti. Una cosa è certa: Lukaku e compagni venderanno cara la pelle fino alla fine.

Conte, in pochi mesi, è riuscito ad inculcare il suo DNA ad una squadra allo sbando: gente come Di Lorenzo, Politano, Anguissa, Meret, Oliveira e Rrahmani stanno rendendo come mai prima. Da qualche giorno, tuttavia, stanno impazzendo i rumors: la Juventus vorrebbe avviare un nuovo progetto prendendo proprio il tecnico pugliese per la panchina. Le voci si intensificano con veemenza: sono arrivate poi le parole di Ciro Ferrara che non lasciano spazio a dubbi.

Futuro Antonio Conte, il leccese va alla Juventus? Le parole di Ciro Ferrara non lasciano spazio a dubbi

Il Napoli continua la sua corsa e dopo il 2 a 1 al Milan nel big match ritorna a meno 3 dall’Inter capolista.

Al termine della partita, l‘opinionista Dazn Ciro Ferrara ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato della situazione attuale in campionato e del futuro del pugliese. Per il napoletano, la lotta per lo scudetto è ormai un affare a due squadre: l’ex calciatore ha di fatto tolto l’Atalanta che ha un calendario veramente difficile.

Ciro ha poi analizzato i tanti rumors sul futuro dell’allenatore azzurro. “È arrivato a Napoli con un curriculum importante: le aspettative erano tantissime e finora le ha rispettate. Insomma, non capisco perché debba andare via. E’ abbastanza normale che possa piacere a tanti, ma dico che resterà a Napoli: allenerà il Napoli anche nella prossima stagione“. Per la voce di Dazn, quindi, non ci sarebbero dubbi sul futuro del tecnico che ha comunque un contratto per più stagioni.

I tifosi del Napoli, tuttavia, non dormono sogni tranquilli: nelle passate stagioni, Conte ha anche lasciato alcuni club dopo aver vinto lo scudetto. Al momento, tuttavia, nella mente del 55enne ci sarebbe soltanto il Napoli: il tutto dipenderà dalla bontà del progetto di De Laurentiis, con il nativo di Lecce che chiederà sicuramente rinforzi importanti per lottare anche in Champions League. Secondo alcune indiscrezioni, anche il Milan starebbe valutando il ritorno di Massimiliano Allegri o una follia per Conte: prima del calciomercato, potrebbe accendersi il mercato allenatori.