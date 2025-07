Calciomercato Napoli: pronto il doppio colpo Beukema-Lang

Il Napoli fa sul serio sul mercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis è pronta a mettere sul piatto una cifra importantissima da stanziare per le entrate, circa 150 milioni di euro. La volontà del patron azzurro è quella di dare continuità ad un progetto vincente che negli ultimi anni ha alzato al cielo ben due Scudetti.

Napoli, ad un passo Beukema

Gli azzurri seguono da tempo il difensore del Bologna Sam Beukema. Il 26enne dopo una stagione da incorniciare terminata con la vittoria della Coppa Italia ai danni del Milan è pronto a fare il grande salto, salutando la città che lo ha reso grande. Dopo settimane di trattative l’operazione sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo, con i partenopei che si sarebbero avvicinati alla quota di 30 milioni di euro richiesta dagli emiliani. Ad indirizzare al buon esito la contrattazione è senza alcun dubbio la volontà del ragazzo di unirsi al gruppo di Antonio Conte.

In entrata si avvicina Lang

Oltre alla difesa, il Napoli vuole investire sulle corsie laterali, specialmente quella di sinistra. Uno dei nomi maggiormente accreditati è quello di Noa Lang. L’esterno olandese è ad un passo dal vestire i colori azzurri per una cifra di 25 milioni i euro più 5 di bonus. Il ragazzo firmerà inoltre un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni a stagione. Stando alle ultime notizie la trattativa sarebbe quasi conclusa, tanto che il giocatore dovrebbe sbarcare ad inizio prossima settimana in Italia per svolgere le visite mediche.