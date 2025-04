Un nuovo rumors infiamma già il calciomercato: Cristiano Ronaldo all’Inter? Le intenzioni di Marotta non lasciano dubbi

La stagione di calcio è ormai nel momento più caldo: le squadre provano a conquistare i propri obiettivi spingendo sull’acceleratore.

L’Inter di Simone Inzaghi è entrata nel mese di aprile con ancora tanti sogni: i nerazzurri sono in lotta scudetto, nelle fasi finali di Champions League (sfiderando il Bayern Monaco in un delicatissimo doppio confronto) e in Coppa Italia (semifinali di andata e ritorno contro i cugini del Milan). La dirigenza sta sicuramente monitorando anche possibili colpi sul mercato.

L’organico dell’Inter è di grandissimo livello ma Beppe Marotta potrebbe pantelleria la rosa con altri elementi di spessore. Da un po’ di tempo, si parla dell’arrivo di un possibile nuovo esterno d’attacco. Momo Salah viene continuamente accostato al club lombardo: l’edizione, nonostante gli anni che passano, è sempre esplosivo e velocissimo. Il suo ingaggio proibitivo spaventa però i potenziali ammiratori: vedremo sicuramente cosa accadrà nei prossimi mesi. C’è un altro giocatore che nelle ultime ore è finito nel mirino dei nerazzurri: stiamo parlando di Cristiano Ronaldo. A rilanciare la voce Sky Sports: vediamo tutti i dettagli.

Cristiano Ronaldo all’Inter, quali sono le intenzioni di Marotta: i dettagli

Altra voce di mercato sconvolgente di calciomercato: Cristiano Ronaldo accostato clamorosamente all’Inter.

Marotta, a causa dei paletti imposti dal fairplay, ha preso soltanto calciatori in scadenza in questi anni. Cr7 ha il contratto in scadenza e al momento non si sa se resterà nel campionato arabo. Come spiegato da Sky Sports, la Fifa spingerebbe per avere nuovamente il portoghese nel calcio europeo. Il sogno? Quello di vedere Ronaldo e Lionel Messi a rappresentare le proprie squadre nel prossimo Mondiale per club in programma in estate. Questo evento sarà simile alla Champions League ma si disputerà in un mesetto, proprio come accade per il semplice Mondiale.

La Fifa ha dato la possibilità di sistemare le rose prima del grande evento, e i calciatori a parametro zero si liberano ufficialmente proprio dal 1° giugno. Ma Marotta potrebbe fare questo super colpo? C’è grande attesa per il Mondiale per club, un evento totalmente stravolto rispetto al passato.

Il famosissimo dirigente, in realtà, proprio lo scorso anno commentò l’operazione Ronaldo alla Juventus. “Quella di CR7 era un’operazione che non mi trovava in parte d’accordo. Il giocatore non si discute, ovviamente. Dal punto di vista finanziario-economico però era un’operazione impegnativa”. Per un’Inter comunque in difficoltà sarebbe veramente un ostacolo impossibile l’Altissimo ingaggio del portoghese. Anche la Juventus sarà tra le protagoniste della manifestazione: i bianconeri, dal canto loro, sono continuamente accostati ad Antonio Conte del Napoli.