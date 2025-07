Calciomercato – Shock Roma! Mazzata per il direttore Massara

La Roma nel corso di queste ore sta cercando di pianificare nel migliore dei modi la sua prossima stagione di campionato ed Europa League. Il club sa che l’obiettivo è uno solo e non si può sbagliare, stiamo parlando di una squadra che deve raggiungere a tutti i costi la prossima Champions League. Un risultato non semplicissimo, viste anche le grandi avversarie, ma logicamente ci si aspetta un mercato all’altezza per una squadra che ha appena iniziato un nuovo ed interessante progetto. Nelle ultimissime ore è arrivata una notizia che non fa piacere al team, visto che sembra esserci un calciatore pronto per iniziare una nuova avventura, ma soprattutto una vera e propria mazzata per il direttore sportivo Massara.

Clamorosa mazzata

Il direttore Frederick Massara dovrà fare a meno di una parte del budget nel corso della prossima sessione di mercato, visto che la società è stata multata in maniera abbastanza netta. Il club deve mettere sul piatto circa tre milioni di euro. Una multa comminata dalla UEFA dopo che nel corso dell’ultima stagione non sono stati rispettati a pieno i paletti del Fair Play Finanziario. Adesso passiamo ad un calciatore che vede il suo futuro non vicinissimo alla Roma.

Ai saluti il calciatore della Roma

Dopo diverse stagioni assieme sembra essere arrivato il momento dell’addio ufficiale. Il calciatore non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in una grande squadra come il Boca Juniors, stiamo parlando di Leandro Paredes. Il sostituto che dovrebbe prendersi la casacca della Roma potrebbe essere Wesley del Flamengo, una trattativa che è in chiusura per circa 23 milioni di euro vanno solo limati gli ultimi dettagli. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Gasp ha puntato un nuovo centravanti: ecco tutti i dettagli <<< f