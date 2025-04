Conte alla Juventus: il motivo che potrebbe far vacillare il leccese

Antonio Conte torna alla Juventus? Ecco il motivo che potrebbe vacillare il tecnico leccese: nuovo scossone in serie A?

Il Napoli, dopo il terribile campionato post scudetto, ha deciso di ripartire con il progetto chiamando un top player in panchina: stiamo parlando ovviamente di Antonio Conte.

Dopo un buon mercato estivo ed una straordinaria preparazione dello staff di Conte, gli azzurri hanno vissuto un inizio di stagione da sogno. Con il tecnico leccese, i partenopei sono subito tornati a lottare per obiettivi importantissimi: Lukaku e compagni stanno lottando con Inter e Atalanta per vincere lo scudetto.

Nonostante un campionato accesissimo, anche in serie A si guarda sempre al futuro: stando ad alcune importantissime indiscrezioni, la Juventus vorrebbe puntare proprio sull’allenatore nato a Lecce. I bianconeri hanno esonerato in questi giorni Thiago Motta e hanno chiamato Tudor come traghettatore, bocciando subito il nuovo progetto avviato la scorsa estate. I vertici, a quanto pare, sarebbe pronti a riportare in casa Juventus un allenatore che ha fatto già in passato le fortune della Juventus, sia da giocatore che da allenatore. Conte ha smentito ogni rumors, ma qual è il motivo che potrebbe farlo vacillare?

Antonio Conte alla Juventus: il motivo che potrebbe far vacillare il tecnico

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: possibile un ritorno di fiamma tra Antonio Conte e la Juventus?

Il grande allenatore, a margine della partita tra il suo Napoli e il Venezia, ha sbottato in conferenza stampa puntando il dito contro le notizie infondate e spiegando di non voler cadere in certi trucchetti. Nonostante ciò, i rumors continuano ad aumentare di giorno in giorno: la Juventus ha bisogno di un allenatore che abbia il DNA da vincente. Giovanni Galeone, in diretta a Radio Kiss Kiss, ha terrorizzato I tifosi azzurri.

“Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio Conte, ma fate attenzione alla Juventus. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi… Non dimenticate che lasciò la Juventus e l’Inter nonostante avesse vinto degli scudetti”. Ma per quale motivo Antonio potrebbe lasciare il Napoli? Secondo alcune fonti, il leccese sarebbe ancora turbato dal mercato invernale del Napolo, che ha ceduto Kvaratskhelia al Paris Saint Germain ed è stato piuttosto immobile nonostante la liquidità. La Juve, in estate, potrebbe fare un mercato scoppiettante proprio per riscattare queste ultime annate disastrose.

Antonio, in ogni modo, ha un contratto biennale con De Laurentiis: negli anni, ha già dimostrato che può però lasciare da un momento all’altro. Prima dei calciomercato, potrebbe accendersi ancora una volta il mercato degli allenatori: anche il Milan vuole avviare un nuovo progetto e avrebbe messo nel mirino il 55enne.