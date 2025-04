Nico Paz, dove giocherà l’anno prossimo? Il Como ha una certezza

Ha incantato tutti, Nico Paz, con diversi top club che hanno già bussato alla porta del Como. La situazione del giocatore però è decisamente particolare.

Nico Paz è l’oggetto del desiderio di tanti club, Inter in testa. Il gioiello forgiato dalle giovanili del Real Madrid si è imposto con la classe e la tecnica sopraffine palla al piede di cui è dotato, e sta facendo le fortune del Como. Nonostante la squadra allenata da Cesc Fabregas stazioni nella parte destra della classifica, per un certo periodo anche non molto lontano dalla zona retrocessione. Ma questo primo anno di Serie A è di apprendistato, e sarà molto utile per racimolare la necessaria esperienza che servirà a squadra e dirigenza per migliorare.

Il Como pensa in grande e per compiere un ulteriore salto di qualità non potrà certo smobilitare e vendere tutti i suoi pezzi migliori. Altrimenti ci sarà da ripetere lo stesso percorso fatto quest’anno. Ma la proprietà indonesiana della compagine lariana, personificata dai fratelli Hartono, non si accontenta di conservare la categoria. Ed a differenza del Monza, il cui progetto sportivo si avvia a fallire con la retrocessione in Serie B dopo quattro anni di A senza riuscire a crescere come dovuto. In virtù di ciò, che ne sarà di Nico Paz?

Nico Paz e il Como, il club svela che ne sarà del suo gioiello

Carlalberto Ludi, che dal 2019 riveste la carica di direttore sportivo del Como, ha già confermato che sia Nico Paz che Cesc Fabregas rimarranno anche nella prossima stagione. Come detto, il percorso di crescita del sodalizio lombardo passa anche dalla necessità di continuare a puntare su alcuni dei suoi punti di forza. E di certo l’allenatore ed il centrocampista spagnolo naturalizzato argentino lo sono.

Poi il cartellino di Nico Paz appartiene al Real Madrid, e pur avendolo ceduto per 15 milioni di euro al Como, i Blancos possono vantare un diritto di recompra. Questa clausola ha una validità triennale, ovvero per quasi tutta la durata del contratto di Nico Paz coi lariani. L’accordo del giovane con il Como scadrà a giugno del 2028.

Ma fino al 2027, per ogni stagione il Real Madrid potrà riportare al Bernabeu il ragazzo in cambio di una cifra stabilita. Cifra che però non è fissa e che parte dagli 8 milioni di euro della prossima estate per diventare 9 nel 2026 e 10 nel 2027. Questa cosa ha trovato conferma proprio da Ludi in persona.

Lui vorrebbe restare al Como per un altro anno

E Carlo Ancelotti si è sbilanciato in maniera importante su Nico Paz, elogiandolo e confermando che il Real lo sta tenendo d’occhio con grande attenzione e con grandissima fiducia. Se davvero un cambio di maglia dovesse esserci quindi, è lecito aspettarsi che il trequartista mancino andrà al Real Madrid, e lì soltanto.

Altrimenti resterà al Como, che da par suo nutre delle ottime possibilità di poterlo fare restare in riva al lago. Con buona pace dell’Inter che pure lo vorrebbe inserire in rosa. Sembra poi che anche la volontà di Nico Paz sia quella di rimanere al Como per continuare a giocare con continuità ed a brillare in attesa del grandissimo salto.

Lavorare con uno come Fabregas, che una ventina di anni fa ha praticamente compiuto lo stesso percorso, rappresenta la scelta ideale per potere imboccare senza ostacoli la strada che porta a diventare un calciatore di fama internazionale.