Infortunio a un piede: la serie A perde un altro attaccante

Un centravanti top va ko nel corso della sosta per le Nazionali. Già svolti gli esami strumentali, di chi si tratta e quando potrà fare il suo ritorno in campo.

La sosta per le Nazionali, l’ultima che è avvenuta nel mezzo della stagione agonistica, è passata. Per quanto riguarda l’Italia, ci sono state due sfide contro la Germania che ne hanno sancito la eliminazione ai quarti di finale di Nations League. Il percorso fatto però è stato utile per potere capire con chi gli azzurri andranno a competere per guadagnare un posto al Sole e cercare così di approdare ai Mondiali 2026. L’assenza dalla massima rassegna iridata globale, per la nostra nazionale, dura da troppo tempo.

L’Italia ha mancato l’accesso sia alla Coppa del Mondo 2018 in Russia che a quella del 2022 in Qatar. L’ultima volta che abbiamo visto gli azzurri ai Mondiali è stato a Brasile 2014. Che in termini cronologici relativi al calcio equivale ad almeno un’era geologica fa. Il girone che ne è risultato metterà di fronte gli uomini di Spalletti alle varie Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Per quello che sarà un impegno totale all’apparenza non particolarmente probante. Ma una costante degli impegni con le Nazionali è rappresentato dagli infortuni che possono capitare da un momento all’altro. E proprio questo è successo ad un club che occupa le posizioni di vertice nella classifica di Serie A.

Serie A, infortunio ad un top player

Dopo l’Atalanta che avrà a mezzo servizio il capocannoniere del torneo, Mateo Retegui, anche il Bologna dovrà fare a meno del suo bomber. Santiago Castro si è infatti fatto male nel corso degli impegni ai quali ha preso parte con la sua Argentina.

Il ventenne centravanti sudamericano non ha nemmeno preso parte al trionfale match della Albiceleste, che ha demolito per 4-1 i rivali di sempre del Brasile. Castro si era fatto male qualche giorno prima in allenamento. Gli esami strumentali hanno confermato che l’incidente fisico nel quale è incappato Castro riguarda un trauma contusivo diretto al piede destro.

Diagnosi confermata anche dal Bologna, che parla di necessario periodo di riposo a scopo precauzionale al quale il calciatore verrà sottoposto. Ed è quindi certa la sua assenza nella trasferta che gli uomini allenati da Vincenzo Italiano affronteranno al Penzo, in casa del Venezia.

Quando rientra Castro dall’infortunio

Avranno luogo in giornata ulteriori esami medici, a seguito dei quali sarà possibile stabilire con certezza quali saranno i tempi di recupero di Castro. Si pensa ad una assenza con tutta probabilità anche per il prossimo turno di Serie A.

Lunedì 7 aprile prossimo i rossoblù emiliani ospiteranno il Napoli, che è in piena corsa scudetto. Se Castro dovesse mancare a quell’appuntamento, si tratterebbe di una assenza di primo piano per il sodalizio emiliano.

Castro, valutato dal Bologna 40 milioni, è seguito con vivo interesse da diversi club di primo piano sia in Italia che all’estero. In prima fila c’è anche la Juventus ora passata nelle mani di Igor Tudor. Ormai come caratteristiche lo conosciamo tutti; il puntero argentino ricorda molto, come caratteristiche, il suo connazionale Lautaro Martinez dell’Inter.