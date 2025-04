L’esonero di Thiago Motta inciderà sulle casse della Juventus che potrebbe essere costretta a giugno ad alcune cessioni per far quadrare i conti.

La Juventus, dopo le due pesanti sconfitte incassate contro Atalanta e Fiorentina in campionato, ha preso una decisione che era da tempo nell’aria: domenica, la società, ha annunciato l’esonero di Thiago Motta, la cui avventura a Torino è durata solo nove mesi. Per sostituire il tecnico italo-brasiliano è stato chiamato Igor Tudor che per diverse stagioni ha vestito la maglia bianconera ed è stato anche vice allenatore sotto la gestione di Andrea Pirlo.

L’obiettivo per Tudor è quello di conquistare un posto tra le prime quattro in classifica per accedere alla prossima Champions League. Non riuscire ad accedere alla prossima edizione della Coppa più ambita a livello di club potrebbe incidere sulle casse della Vecchia Signora su cui peserà già l’esonero di Motta. Il divorzio dall’allenatore ex Bologna costringerà la società a fare scelte precise per evitare di dover chiedere una nuova ricapitalizzazione da parte di Exor.

Juventus, obiettivo quarto posto per Tudor

Una stagione ben sotto le aspettative quella della Juventus che, nei giorni scorsi, ha deciso di esonerare Thiago Motta. Dopo le pesanti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, i bianconeri hanno subito due pesantissime sconfitte in campionato contro Atalanta e Fiorentina, subendo 7 reti in due match, risultati che hanno messo a rischio anche l’accesso alla prossima Champions: la Juve è scivolata al quinto posto ad un punto dal Bologna.

La società ha deciso per un divorzio anticipato dal tecnico italo-brasiliano ed ha affidato la prima squadra ad Igor Tudor che ora è chiamato a risollevare le sorti della formazione per cercare di chiudere il campionato tra le prime quattro. Il tecnico croato ha firmato un contratto di tre mesi come “traghettatore”, ma non è esclusa la possibilità di rivederlo sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione, tutto dipenderà dai risultati nelle ultime nove gare di campionato.

Juventus, quanto pesa sui conti l’esonero di Motta

Oltre alla delusione per il fallimento di un progetto tecnico su cui la società aveva puntato molto, l’esonero di Motta potrebbe avere delle pesanti conseguenze a livello economico. La scelta di divorziare dall’ex tecnico del Bologna, secondo quanto riporta la redazione de La Gazzetta dello Sport, costerà quasi 15 milioni di euro che andranno ad incidere sulle perdite d’esercizio 2024-2025. La dirigenza avrebbe voluto contenere proprio quest’ultime per non dover ricorrere ad una ricapitalizzazione.

L’obiettivo era quello di raggiungere l’autosufficienza, come chiesto da Exor, e arrivare all’utile entro la stagione 2026-2027, ma l’esonero di Motta potrebbe complicare i piani della società a giugno. Gli stipendi da pagare all’ormai ex allenatore, che aveva firmato un contratto sino al 2027 da 3,5 milioni a stagione, e allo staff, a cui si aggiunge 1 milione di euro per l’ingaggio di Tudor, potrebbero spingere la dirigenza ad alcune cessioni per non dover chiedere la ricapitalizzazione. Queste le due strade per far quadrare i conti.