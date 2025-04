Calciomercato Milan, due nazionali italiani per la prossima stagione

Grandi manovre per il calciomercato Milan della prossima estate: tra nuovo direttore sportivo e due obiettivi azzurri, si punta in grande.

Calciomercato Milan, si pensa già al futuro a via Aldo Rossi 8. La stagione in questione e che finirà fra due mesi è a tutti gli effetti fallimentare. E la vittoria in Supercoppa Italiana di gennaio scorso non è riuscita a cancellare le tante delusioni vissute nella annata 2024/2025. C’è il forte rischio che i rossoneri non riescano a qualificarsi per l’Europa, il che sarebbe un danno importante. Va detto che il calciomercato Milan ha visto gettare alcune basi importanti per il futuro.

Ad esempio Santiago Gimenez deve rappresentare un punto fermo attorno al quale ripartire. Poi bisogna dare per scontato il fatto che ci saranno degli addii. Alcuni ci sono già stati, basti pensare a capitan Davide Calabria, che con tutta probabilità verrà riscattato dal Bologna. Il terzino, milanista da una vita, si era trasferito due mesi fa ai rossoblù in prestito dopo essere finito in rotta di collisione con l’allenatore Sergio Conceiçao. Calabria non è stato l’unico a discutere con il mister, che a sua volta è il primo a non essere affatto sicuro di restare al Milan.

Calciomercato Milan, chi sono i due obiettivi azzurri nel mirino

E chiunque sia il prossimo coach, il calciomercato Milan va avanti. Mentre sta andando avanti il casting per scegliere la figura del nuovo allenatore sportivo, che per il momento pare veda in vantaggio l’ex Juventus e Tottenham, Fabio Paratici, riguardo alla campagna acquisti sembra che sia sorto un interessamento per due giovani che sono già ritenuti elementi importanti della nostra Serie A. E, udite udite, sono entrambi italiani. Cosa ormai alquanto rara nelle politiche del Milan.

La compagine rossonera ha solo sei nostri connazionali in organico, e di questi il solo Matteo Gabbia vede un impiego con una certa continuità. I due calciatori che la stampa ha accostato al Milan sono Pietro Comuzzo della Fiorentina e Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il primo, 20 anni, è un perno dei viola e gioca già con l’autorevolezza di un veterano. Anche se, negli ultimi tempi, il ragazzo ha dato dei segnali di stanca. Alcuni attribuiscono un suo calo di prestazioni al mancato trasferimento al Napoli.

Gli azzurri avevano cercato Comuzzo nel calciomercato di gennaio, ed erano arrivati a proporre alla Fiorentina 35 milioni più ulteriori bonus. A fronte però di una richiesta esosa e fuori mercato pretesa da Rocco Commisso di 40 milioni sull’unghia. Troppo per un elemento che, pur avendo un ottimo potenziale, non ha ancora dimostrato niente, a conti fatti.

Quanto costano Comuzzo e Lucca

Anche se la reale valutazione di Comuzzo è comunque altina, con gli esperti di mercato che la fanno coincidere in 25 milioni di euro. Il Milan certamente non vuole arrivare a 40, possibile che si possa trovare una intesa a metà strada. Comuzzo ha un contratto che scade a giugno 2028 e ha messo su una decina di chiamate nelle rappresentative giovanili dell’Italia. Per quanto riguarda Lorenzo Lucca, il 24enne altissimo centravanti torinese ha maturato una buona esperienza in giro tra Italia ed estero.

Il terminale offensivo dell’Udinese ha la stessa durata contrattuale di Comuzzo. In 28 presenze è riuscito ad arrivare a 10 gol segnati con 2 assist, e ha militato tra le fila di Palermo, Pisa ed Ajax, oltre ad avere ricevuto tre convocazioni in Nazionale. Lui ha più volte dichiarato di non stare pensando alla possibilità di potere compiere un ulteriore salto in carriera questa estate, ma in realtà sa bene di essere nei pensieri di diversi club anche di primo piano.

Per Lucca, l’Udinese potrebbe accontentarsi di 35 milioni. Il problema è che senza proventi delle coppe europee bisogna valutare fino a che punto la dirigenza del Milan potrà spingersi con gli acquisti. E fino a che punto arriverà l’appeal del club, con gli obiettivi del Diavolo che potrebbero preferire altre piazze dove la Champions League sarà certezza. Si parla anche di una richiesta di informazioni per Santiago Castro del Bologna.