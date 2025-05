Matilde Lorenzi, chi era la giovane promessa dello sci azzurro

Giovane promessa dello sci azzurro, Matilde Lorenzi è morta a soli 19 anni e quello che è successo ha scosso davvero tutti.

Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro e caporale dell’Esercito, è morta lo scorso ottobre in seguito a un gravissimo incidente durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales. Durante una discesa sulla pista Grawand G1, gli sci si sono divaricati e la 19enne ha sbattuto violentemente il viso sul ghiaccio. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e portata via in eliambulanza.

Dopo il soccorso immediato e il trasporto in elicottero all’ospedale di Bolzano, è stata operata d’urgenza per un grave trauma cranio-facciale, ma dopo un’agonia di poche ore è purtroppo venuta a mancare. La notizia è stata comunicata dal Ministero della Difesa. La sua morte ha scosso davvero tutti, a partire dal mondo dello sport e della politica.

Il cordoglio di sport e politica per la morte di Matilde Lorenzi

Numerosi i messaggi di cordoglio dalle istituzioni: dal Presidente Mattarella alla Premier Meloni, fino al ministro Crosetto, tutti uniti nel dolore per la scomparsa prematura della giovane atleta. La FISI ha sospeso gli allenamenti, dichiarando il lutto federale. Una morte, la sua, che ha lasciato un vuoto nel panorama sportivo giovanile nazionale, come raccontato da molti addetti ai lavori.

Infatti, anche se a molti il nome di Matilde Lorenzi diceva poco, chi segue da vicino il mondo dello sci è ben consapevole dei traguardi che la ragazza aveva conseguito fino a quel momento. Caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino, la ragazza era pronta a fare il salto di qualità anche nel mondo dello sci alpino che conta.

Carriera di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro

A soli 19 anni, infatti, Matilde Lorenzi era una specialista delle discipline veloci, in particolare supergigante e discesa libera. Nella stagione 2023/2024 aveva conquistato il titolo italiano assoluto e giovani in superG in Val Sarentino, superando anche atlete di Coppa del Mondo come Laura Pirovano. Un risultato di assoluto valore come la partecipazione ai Mondiali juniores di Chatel.

In questa competizione, aveva sfiorato il podio nel team event, chiudendo sesta in discesa, invece il debutto in Coppa Europa risaliva al 2021, con il miglior risultato ottenuto a Saint Moritz, dove si era classificata undicesima nel Super G. Ancora non aveva esordito in Coppa del Mondo, ma era attenzionata da qualche tempo dai tecnici azzurri, tra cui Angelo Weiss, ex olimpionico.

Oltre a essere una grande promessa degli sci, che aveva indossato sin da piccolissima, Matilde Lorenzi era una ragazza piena di passioni e interessi: amava la moda, la fotografia, la cucina, l’uncinetto e la lettura di romanzi. Chiaramente, il suo più importante amore era quello per la montagna, che le aveva dato molte soddisfazioni, ma che purtroppo l’ha strappata via dagli affetti più cari.