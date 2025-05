Paolo Bonolis: “Incredibile, sono ancora vivo”, la rivelazione è da brividi

Paolo Bonolis ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni inaspettate in cui ha parlato di quello che è accaduto nelle scorse ore..

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei volti più amati della nostra televisione. Il nativo di Roma ha lavorato sia per Rai che per Mediaset: negli ultimi anni, il romano ha guidato con maestria diversi programmi su Canale 5.

Paolo è stato ad esempio per anni il volto di “Avanti un altro”, storico game show dell’azienda che chiude sempre con numeri fantastici sul fronte degli ascolti. Accompagnato sempre da Luca Laurenti, sua storica spalla, Bonolis aveva un’idea di fermarsi dalla tv o di ridurre i suoi impegni entro il 2025.

Nonostante ciò, il romano è stato confermato nel cast di Tu Si Que Vales: come se tutto ciò non bastasse, il 63enne dovrebbe anche avere un nuovo programma su Canale 5 (anche se al momento non ci sono ulteriori conferme). Il conduttore è un super appassionato di calcio ed è tifoso dell’Inter: come prevedibile, le ultime ore sono state piuttosto emozionanti per lui. Intervistato da Sky Sport, il volto di casa Mediaset ha parlato di alcune tematiche interessanti, rivelando agli italiani tutte le sue emozioni.

Paolo Bonolis: “Sono vivo per miracolo”. Cosa è accaduto

L’Inter, in settimana, ha compiuto una vera e propria impresa battendo per 4 a 3 il Barcellona: la squadra di Simone Inzaghi, al termine del doppio confronto, ha strappato il pass per le semifinali.

Paolo Bonolis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della partita e ha anche esaltato la sua squadra. Per chi non lo sapesse, il conduttore è un super tifoso dell’Inter. “Incredibile che io sia ancora vivo. Il giorno dopo è tutto bello e radioso, la pioggia caduta credo siano le lacrime barcellonesi e catalane. Ogni evento sportivo è un fatto umano e di cuore, poi i tecnici lo analizzano attraverso la tattica ma ci sono le storie di vita dei ragazzi che hanno luci e ombre, gioie e dubbi”: ha aperto così il suo discorso il romano. Le emozioni delle semifinali sono state incredibili: anche chi non tifa Inter, ha confermato di aver provato emozioni forti.

Bonolis ha poi aggiunto altre rivelazioni succose,esaltando alcuni calciatori. “Ieri sera quegli aspetti umani si sono visualizzati in maniera ancora maggiore. Mi ha colpito tutto ieri, anche il gioco del Barcellona e poi due grandi vecchi dell’Inter come Francesco Acerbi che non ha mai mollato, come nella vita, e Yann Sommer che è come se avesse fatto quattro gol perchè i suoi interventi sono stati eccezionali“. L’estremo difensore nerazzurro, in più di un’occasione, ha salvato i suoi con veri e propri miracoli.

Bonolis ama tantissimo la sua Inter e in questi anni, anche durante le registrazioni dei suoi programmi, utilizzava un abbigliamento particolare per esaltare la sua squadra. Il 63enne è stato spesso protagonista di gag esagerate, con battute e parolacce esclamate. A proposito di imprese Champions: sapete quanto costa un biglietto per la finale? Come al solito, stanno già circolando cifre “gonfiate” e truffe di malintenzionati..