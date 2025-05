Filippo Inzaghi ha un sogno e non è il derby col fratello

Filippo Inzaghi, nel corso di una bellissima intervista, ha parlato del suo sogno nel cassetto: l’ex attaccante lo vuole fortemente..

La famiglia Inzaghi è stata sicuramente fortunata: i due fratelli Filippo e Simone hanno vissuto grandi stagioni da calciatori e adesso si stanno togliendo parecchie soddisfazioni nei panni di allenatori.

Pippo è stato un attaccante molto forte che ha giocato per club prestigiosi come Juventus e Milan: soprattutto negli anni in rossonero, il bomber ha devastato l’Europa intera con la sua verve e con la sua precisione sotto porta. Con il Milan, il classe 1973 ha vinto praticamente di tutto sollevando al cielo due Champions League e due scudetti (solo per citarne alcuni). Il centravanti ha anche fatto parte della rosa italiana che ha vinto il Mondiale di calcio nel 2006.

Dopo aver appeso le scarpette al chioso, Filippo ha preso il patentino da allenatore e ha subito guidato squadre importantissime. Superpippo è stato il tecnico del Milan, del Venezia, del Bologna, del Benevento, del Brescia, della Reggina e della Salernitana. In questo particolare momento della sua carriera, FIlippo è l’allenatore del Pisa. Con la squadra toscana, Inzaghi ha vissuto una stagione indimenticabile culminata con la promozione in serie A. Nel corso di una bella intervista, il 51enne ha parlato anche del futuro e ha svelato il suo sogno più grande.

Filippo Inzaghi svela il suo sogno più grande: parole da brividi, non c’entra il derby con il fratello

I fratelli Inzaghi stanno conquistando obiettivi importanti in questo punto della loro carriera: Simone, ad esempio, si giocherà la finale di Champions League con la sua Inter mentre Filippo è riuscito nell’impresa di trascinare il suo Pisa in serie A.

SuperPippo, quindi, prepara il suo ritorno in serie A: stando alle sue dichiarazioni e a quelle del club, Filippo non dovrebbe avere problemi e resterà quindi in Toscana. Come prevedibile, in questo momento della stagione Inzaghi sta rilasciando diverse interviste interessanti. Al giornalista Binda, però, l’ex bomber del Milan ha tirato in ballo la Reggina. “Ho fatto una promessa, un giorno tornerò. Mi dispiace per la mancata promozione”: queste le sue parole che non sono ovviamente passate inosservate.

Filippo, va detto, ha citato quasi tutte le squadre che ha allenato, parlando di quanto gli siano rimaste dentro e di quanto siano state importanti per la sua crescita professionale. Il 51enne, quindi, ha parlato con Nicola Binda e ha deciso di fare questa confessione.

Prima di concludere l’intervista, il fratello di Simone ha parlato del campionato di serie D finito da poco. “Mi dispiace invece che la Reggina non sia salita in C, ma ho fatto una promessa e un giorno tornerò per finire ciò che è stato interrotto”. Gli amaranto, per chi non lo sapesse, ha chiuso il campionato al secondo posto in classifica con ben 77 punti conquistati.