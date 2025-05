Chi si ricorda di Massimo Taibi? Il portiere goleador la fece grossa

Chi ricorda il portiere Massimo Taibi? È stato l’estremo difensore di Milan, Piacenza, Atalanta, Torino e Reggina: suo uno dei gol da record.

Ricordate il portiere Massimo Taibi? Oggi è il dirigente sportivo della Pistoiese, squadra che milita in Serie D, e a proposito di Serie D, oltre che giocatore, nella stagione 2000 – 2001, recentemente è stato anche direttore sportivo della Reggina, uno degli artefici che ha condotto il club fino alla Serie B, fino alla crisi che ha portato la società al fallimento, nel 2023, e che ha costretto anche al rinnovo dell’intero staff amaranto.

Oggi, Taibi fa il tifo per la sua ex squadra, in vista dei play off per l’accesso in Serie C. I tifosi amaranto sono ancora molto legati al portiere, il quale ha portato gloria sia in campo che in panchina. Un dirigente simbolo di una delle pagine più belle del club calabro, il quale parla di un campionato straordinario della Reggina, e che sprona a un ultimo sforzo per la qualificazione. Ma Taibi è entrato nella storia del calcio anche per un record importantissimo.

Il record storico dell’ex portiere, oggi dirigente sportivo, Massimo Taibi: il gol con la Reggina

Come accennato, Taibi, dopo l’esperienza in Inghilterra, in forza al Manchester United, era tornato a giocare in Italia, indossando proprio la maglia amaranto della Reggina. Era il 2000. Tra i pali, Taibi si era distinto per i talento, ma anche per la capacità di leader. Il carattere forte, che poi lo ha reso dirigente sportivo molto apprezzato, è stato un punto essenziale dei club in cui ha militato.

In una delle partite più importanti, in Serie A, Taibi è stato protagonista di un gol che è entrato nella storia del calcio. Dopo Michelangelo Rampulla, è diventato il secondo portiere a segnare durante un’azione. Il fatto storico è accaduto nella partita contro l’Udinese. Gli amaranto, in quell’occasione, giocavano in casa, e fino agli ultimi minuti della partita stavano perdendo di un gol. Poi il clamoroso pareggio.

Era il 1 aprile 2001, ma non era un pesce d’aprile, era realtà: all’87esimo il miracolo, con lo stacco di testa del portiere reggino su calcio d’angolo, per una rete entrata nella storia del calcio italiano e della massima categoria. Nel calcio, un gol da parte del portiere è un evento rarissimo, ma non impossibile, come lo stesso Taibi ha potuto dimostrare, in quel pomeriggio di tanti anni fa.

Il record di Massimo Taibi, uno di pochissimi portieri a segnare su azione

Quasi un decennio dopo il mitico gol di Rampulla in Atalanta – Cremonese, partita terminata in pareggio per 1 a 1 (era il 23 febbraio 1992), Taibi aveva compiuto un gesto rimasto impresso nell’immaginario collettivo di tutti i tifosi. Occorrerà aspettare altri sedici anni, esattamente il 3 dicembre 2017, per vedere una rete simile in Serie A, durante il match Benevento – Milan, con l’uscita dai pali di Alberto Brignoli e la gloriosa avanzata in attacco.

Per l’occasione, Brignoli, oltre al gol, aveva regalato alla sua squadra anche il primo punto in Serie A. Insomma, pochissimi i portieri andati a segno nella storia di questo sport, ma ci sono eccezioni. Ad esempio, il tedesco Hans Jorg Butt, numero 1 di squadre come Amburgo, Bayer Leverkusen, Benfica e Bayer Monaco, ha segnato addirittura 32 gol in carriera, infrangendo ogni record possibile, almeno in Europa.