Uomini e Donne, annunciata la scelta di Gianmarco ma non finisce affatto bene

Il programma di Canale 5 Uomini e Donne si avvia alla conclusione, annunciata la scelta finale del tronista Gianmarco Steri.

Come ogni anno, nel mese di maggio, il programma di Canale 5 Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, si avvia alla conclusione. Due i Troni attesi, quello dei giovani, con Gianmarco Steri, e quello degli Over. Occhi puntati sulle scene finali della stagione 2024 – 2025, ma visto che le puntate sono registrate, già si conoscono i dettagli delle scelte finali.

Epilogo dei Troni di Uomini e Donne, con le puntate finali previste per la prossima settimana. Tra domenica e lunedì sono state registrate le puntate che, di fatto, segnano la conclusione del programma Mediaset. Una conclusione che saprà regalare grandi emozioni e diverse sorprese, a cominciare della corteggiatrice Nadia, comparsa nel negozio di Roma del tronista Gianmarco Steri, in occasione del suo compleanno.

Sorprese a Uomini e Donne, il finale di stagione è vicinissimo: la scelta del tronista Gianmarco

Se Nadia ha voluto sorprendere Gianmarco con una torta e una foto della loro esterna, trascorrendo un po’ di tempo insieme nel barber shop del ragazzo e per il suo compleanno, la rivale Cristina ha organizzato l’ultima esterna con il tronista. La coppia avrebbe trascorso una giornata con gli amici di lei. Durante l’uscita, però, ci sarebbero stati momenti di tensione.

Cristina ha sempre dato risposte vaghe sul futuro di coppia e fuori dagli studi televisivi, facendo infuriare il tronista, il quale si è poi lasciato andare a una dichiarazione che potrebbe indicare la sua scelta definitiva. Con tutte e due le corteggiatrici, il 29enne barbiere di Roma, riesce a essere a proprio agio. Ma allora, quale sarà la scelta di Gianmarco? Ci sono fortissimi dubbi nel pubblico e tra i telespettatori.

Il tronista non si sbilancia troppo, anche se durante l’esterna con Cristina, a seguito delle risposte evasive di lei, ha rivelato di avere maggiore intesa con Nadia, dando forse un piccolo indizio sulla scelta futura. Tuttavia, non sono mancate parole di affetto anche nei confronti di Cristina, con la quale il ragazzo ha un’ottima intesa e riesce ad aprirsi, nonostante gli attimi di incomprensione.

Uomini e Donna si avvia alla conclusione: le scelte dei vari troni di stagione

La scorsa settimana, Gianmarco ha rivelato in studio di essere pronto per la scelta. Ma allora, che cosa è successo nel weekend? Nel frattempo, c’è grande movimento anche per il Trono Over, dove è nata una nuova coppia, formata da Margherita e Dennis, e che segue l’accoppiata Gloria e Guido, tutti usciti di scena insieme dal programma. E Arcangelo?

Arcangelo sembra essere più distaccato da Gemma, mentre in un’esterna ha baciato Cinzia, facendo infuriare anche Marina. Duro scontro tra la stessa Marina, scoppiata in una reazione forse eccessiva, e l’opinionista Tina Cipollari. Anche Morena in forte crisi dopo il benservito di Francesco.

Tra i due ci sarebbe stata un’esterna piccante, ma l’uomo avrebbe ammesso di non essere completamente coinvolto. Tornando a Ganmarco, il 29enne farà la sua scelta nelle registrazione di domenica prossima. Sceglierà Nadia Di Diodato, studentessa abruzzese ma che vive a Roma e coltiva il sogno di diventare giornalista, o Cristina Ferrara, napoletana ma residente a Milano, città dove lavora come designer?