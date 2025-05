Cecilia sbrocca con Belen: rissa sfiorata tra sorelle

Rivalità nella famiglia Rodriguez, rissa sfiorata tra le sorelle Cecilia e Belen: quanto c’è di vero della recente lite tra le due showgirl?

C’è aria di crisi in casa Rodriguez. Cecilia e Belen, le due showgirl argentine, sarebbero giunte quasi alle mani a seguito di una violenta lite. Da giorni i giornali di gossip stanno indagando sulla vicenda, tra colpi di scena e tempestive smentite, arrivando alla probabile causa scatenante, il tradimento di Ignazio Moser, compagno di Cecilia, e la conseguente crisi di coppia.

Ignazio Moser, appartenente alla popolare famiglia di ciclisti, conosciuto durante il reality show Il Grande Fratello, avrebbe tradito Cecilia? Sarebbe proprio lui il colpevole che avrebbe innescato la miccia poi scaturita nella lite tra le sorelle Rodriguez? Belen, da buona sorella maggiore, si sarebbe schierata al fianco di Cecilia, puntando il dito proprio contro il marito, accusandolo di essere un traditore. Ma allora, come mai Cecilia se la sarebbe presa con lei?

Litigio furioso tra Cecilia e Belen, si indaga sulle possibili cause della crisi in casa Rodriguez

Belen non avrebbe fatto altro che prendere le parti di sua sorella, accusando Moser di tradimento, cercando di far aprire gli occhi a Cecilia. Eppure, questa, a quanto pare, avrebbe deciso di fidarsi del marito, anche per smentire le voci insistenti degli ultimi tempi che li vorrebbero in profonda crisi. Ma qual è la verità? Secondo molti, Cecilia starebbe tentando di nascondere la crisi familiare.

La crisi con Ignazio, quindi, sarebbe reale, e Belen sarebbe in buona fede. Indizi sparsi sui social indicherebbero proprio un rapporto agli sgoccioli, ma sarebbe anche molto teso il rapporto tra le sorelle Rodriguez, le quali non si fanno vedere insieme da diverso tempo. Qualcuno insinua persino che Belen avrebbe picchiato Moser durante una serata, dopo aver trovato delle tracce riguardanti la sua infedeltà.

Ad aggravare la situazione, anche le indiscrezioni riguardanti la presunta gravidanza di Cecilia, le quali non farebbero altro che aggiungere un elemento di mistero all’intera vicenda. Da settimane serpeggia la tensione in casa Rodriguez, tanto che Cecilia lancia frecciatine sui social ai danni sia del marito che della sorella. Di recente, la showgirl è stata ospite del podcast di Valentina Ferragni Storie oltre le stories, dove ha parlato del rapporto con la sorella.

Ospite di Valentina Ferragni: Cecilia Rodriguez ha chiarito il rapporto con la sorella Belen

Si è trattato della prima intervista rilasciata da Cecilia negli ultimi mesi, proprio durante questa tempesta mediatica che la sta travolgendo. Nel salotto della Ferragni, sorella minore di Chiara, la showgirl ha parlato della sua famiglia, del suo sogno di rincorrere la sorella maggiore, del trasferimento dall’Argentina all’Italia, ma sottolineando sempre l’unione della sua famiglia.

Una famiglia unita, basata sulla fiducia incondizionata tra genitori e figli, perciò quando Belen è arrivata in Italia, Cecilia ha sentito la sua mancanza, le è mancato un punto di riferimento. Dunque la decisione di raggiungerla, per stare con lei. In Italia, però, le cose non sono andate benissimo, almeno inizialmente: “La gente faceva sempre il paragone tra me e mia sorella, non mi chiamava per nome, ma mi conosceva come La sorella di Belen”.

Poi si è soffermata sul rapporto coniugale e sulla presunta lite con la sorella maggiore. Cecilia ha parlato di otto anni di amore puro e di fiducia. “Ho la conferma che si tratta dell’amore della mia vita, sento una cosa mai provata prima e sono molto felice”, ha chiarito, smentendo le voci su una possibile crisi con Ignazio. E la lite con Belen? Sarebbe insorta perché lei si sarebbe messa in mezzo, accusando il ciclista di fatti non veri. Cecilia è sicura della sincerità del marito, e le accuse della sorella l’avrebbero fatta infuriare.