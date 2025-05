“Inter – Barcellona va rigiocata”, a caccia della prova televisiva

C’è chi invoca la prova televisiva perché si aspetta che la partita tra Inter e Barcellona venga rigiocata: ecco il motivo.

“Certe notti non finiscono mai”, questo il claim usato dall’Inter prima della partita di ritorno contro il Barcellona ed effettivamente quella di ieri a San Siro è stata una partita che forse non finirà mai. Merito di due squadre che hanno dato spettacolo in tutti i 210 minuti, più recupero, in cui si sono affrontate a viso aperto. 13 gol in due partite, più uno annullato all’andata, non sono solo il segnale di difese ballerine.

Significa che nessuna delle due formazioni ha mai mollato e alla fine ha vinto quella che forse aveva un po’ più fame, ovvero l’Inter. Ieri è andata in doppio vantaggio, si è fatta rimontare, complici un calo di tensione e un Barcellona che ha giocato più da squadra, dopo essere apparso a lungo Yamal dipendente, poi l’ha pareggiata nei minuti di recupero, ribaltandola definitivamente nel primo tempo supplementare.

Sotto la lente di ingrandimento l’arbitraggio di Marciniak

Il calcio regala insomma momenti epici e una partita come quella di ieri, che fa il paio con quella dell’andata, è uno di quei match di cui raccontare ai propri figli e ai propri nipoti tra un decennio o anche fra cinquant’anni. Come sappiamo, è stato Davide Frattesi a segnare il gol decisivo che ha portato l’Inter in finale, ma non sono mancate le polemiche.

Chi si è lamentato più di tutti è stato Hansi Flick, allenatore del Barcellona, secondo il quale l’arbitro polacco Marciniak avrebbe preso solo decisioni in favore dell’Inter, eppure a rivedere la partita alla moviola, sono forse proprio i nerazzurri a dover recriminare. Sul rigore non visto dal campo e poi concesso dalla sala Var, infatti, manca un cartellino a Cubarsi, quantomeno il giallo.

Poi che l’intervento da rigore su Lautaro Martinez fosse plateale e non fosse necessario il richiamo al Var, questo è un altro discorso, così come dopo Marciniak sbaglia a non espellere Inigo Martinez, che sputa addosso ad Acerbi. L’arbitro polacco ha anche provato ad annullare il pareggio di Acerbi nei minuti di recupero, ma anche qui è arrivato il Var a convalidare tutto.

I tifosi chiedono che Inter – Barcellona venga rigiocata

In queste ore, però, sui social network, sono tutti a caccia dell’errore o della prova televisiva, perché la partita tra Inter e Barcellona venga rigiocata. Molti reclamano soprattutto un mancato rosso a Martinez del Barcellona e si appellano alla prova televisiva perché arrivi comunque una squalifica al difensore blaugrana. Altri chiedono proprio di rigiocare la partita.

Il motivo è semplice: non ci sono retropensieri, né si contestano decisioni arbitrali o si va a cercare il pelo nell’uovo. Tanti tifosi di calcio, a prescindere dalla fede calcistica, si sono divertiti per quello che è stato un match epico, una partita che a molti, al di là del risultato identico, ha ricordato la semifinale dei mondiali del 1970 tra Italia e Germania Ovest. E allora ben vengano certe partite, che fanno bene a questo sport.