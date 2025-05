Un volto che non vedevi da anni: spunta nella soap più seguita e manda in tilt i fan

Un personaggio molto amato del cinema degli anni Novanta entra a far parte della soap opera più seguita in Rai.

Sicuramente i fan della soap opera se ne sono accorti, in molti lo hanno riconosciuto e tanti altri no: uno degli attori più amati degli anni Novanta, apprezzatissimo per ruoli drammatici e impegnati, nelle scorse settimane è tornato in televisione. Il motivo? Ha interpretato il maresciallo Carmelo Burgio, padre del poliziotto Mimmo, in Il Paradiso delle Signore.

Il suo personaggio arriva inaspettatamente a Milano, scatenando tensione per la sua reputazione di uomo rigido e militare integerrimo, proprio mentre il figlio è stato sospeso per insubordinazione. Nella soap, i personaggi cercano di nascondergli la verità, temendo la sua reazione. Tanti telespettatori, nelle scorse puntate, si sono chiesti dove avevano visto questo attore.

Un attore molto amato e apprezzato nel cast di Il Paradiso delle Signore

Attore che nel ruolo della soap opera ha tenuto segreta la sua partecipazione per fare un regalo speciale al padre Giacomo, grande fan di Il Paradiso delle Signore. Dunque, un doppio colpo di scena – fiction e realtà – che rende l’evento ancora più emozionante. Tanti di voi avranno sicuramente riconosciuto l’attore in questa foto, che è il palermitano Enrico Lo Verso.

L’attore è peraltro molto legato alla Calabria, perché calabrese era il personaggio che più di tutti, ormai oltre trent’anni fa, ha contribuito alla sua notorietà. Infatti, nemmeno trentenne, Enrico Lo Verso venne scelto per il ruolo del carabiniere Antonio, in un anomalo ma apprezzatissimo road movie, ovvero Il ladro di bambini, diretto da Gianni Amelio e uno dei film italiani che ebbe maggior successo quell’anno.

La pellicola di Gianni Amelio, infatti, ottenne sette David di Donatello, tre Nastri d’Argento e cinque Ciak d’Oro, ma soprattutto il Grand prix du Festival de Cannes, che insieme alla Palma d’Oro è il maggior riconoscimento a Cannes. Enrico Lo Verso venne scelto in quel film dopo la rinuncia di Antonio Banderas, ma con Amelio si avviò una collaborazione, per cui reciterà anche in Lamerica e Così ridevano.

Che fine aveva fatto Enrico Lo Verso

Quest’ultima pellicola valse il Leone d’Oro a Gianni Amelio a Venezia, mentre Lo Verso ottenne la Grolla d’oro: in quegli anni, l’attore palermitano era davvero molto attivo. Film come Le amiche del cuore, La scorta, Naja e soprattutto il censuratissimo Li chiamarono… briganti! di Pasquale Squitieri hanno contribuito ad accrescere la fama dell’attore, che però poi non riesce di fatto più a ripetersi.

Nel 2000 viene addirittura scelto da Ridley Scott per il cast di Hannibal, ma successivamente pur prendendo parte a diverse pellicole, non riesce praticamente mai a imporsi come era avvenuto con i film degli anni Novanta. Scelto per Il Paradiso delle Signore, Enrico Lo Verso aveva peraltro già partecipato a una soap opera di successo nel lontano 2014, quando aveva fatto parte del cast di Centovetrine.