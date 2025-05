Dalla Calabria a Cannes, una grande soddisfazione per tutta Italia

Dalla Calabria al Festival al Cannes, il film finanziato dalla Regione e girato in vari luoghi della Calabria sta ottenendo grandi consensi.

Sostenuto dalla Regione Calabria e quasi interamente girato nel sud Italia, il road movie della regista ceca Zuzana Kirchnerovà sta ottenendo grandi consensi. Sarà in gara anche al prestigioso Festival di Cannes. Selezionato nella categoria Un Certain Regard 2025, Caravan, opera prima della regista, è una pellicola d’autore autobiografica, sostenuta dalla Calabria Film Commision.

Un film che dona prestigio al cinema europeo e che rende orgogliosa la Regione Calabria. Le riprese, infatti, sono state effettuate quasi interamente nel sud Italia, dopo le prime settimane registrate in Emilia Romagna. Tra le ambientazioni, spiccano i Comuni calabresi di Melito di Porto Salvo, Bova, Bova Marina, Palizzi, Condofuri, San Lorenzo, Brancaleone, Porto Saline Joniche, Locri. Le ultime riprese, invece, nella patria della regista, in Repubblica Ceca.

Caravan: il film girato in Calabria che sta conquistando critica e pubblico

Caravan è una produzione internazionale che vede la collaborazione tra le case di produzione MasterFilm, della Repubblica Ceca, la Nutprodukcia, della Slovacchia, e Tempesta Film, italiana, la stessa che due anni fa aveva portato a Cannes il film La Chimera, di Alice Rohrwacher, e Corpo Celeste, sempre della Rohrwacher e girato anch’esso in Calabria.

È stato descritto come un road movie, il nuovo Caravan, film che racconta la storia di Ester, donna di 45 anni e madre di un ragazzo disabile, affetto dalla Sindrome di Down. Ester, stufa della sua quotidianità, ruba una roulotte e, insieme al figlio, inizia a viaggiare senza meta, arrivando in Italia e raggiungendo la Calabria, dove la donna trova la sua dimensione.

Calabria Film Commission, Emilia Romagna Film Commission, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e produttori cechi e slovacchi, nonché l’Eurimages commissione europea, sono i finanziatori di un film importante, già selezionato come candidato per diversi festival, non solo Cannes, ma anche Venezia.

Caravan al Festival di Cannes, la Calabria protagonista della pellicola

Diretto da Zuzana Kirchnerovà, che firma la sua prima regia, e interpretato da Anna Gaislerovà, Mario Russo, Giandomenico Cupaiuolo, David Vostrcil e Juliana Olhova, è stato presentato lo scorso 10 aprile. Selezionato da numerosi mercati, potrebbe riservare molteplici sorprese. Le riprese iniziali, girate in Emilia Romagna, sono state fatte durante il periodo della drammatica alluvione che ha colpito la Regione, nel 2023.

Già annunciato nel 2019, finalmente la regista è riuscita a portare il film sullo schermo. Idea e sceneggiatura sono della stessa Kirchnerovà, la quale ha tratto ispirazione dalle sue esperienze personali, essendo anche lei madre di un bimbo affetto da Sindrome di Down e da autismo. Uscirà nelle sale nel mese di agosto, in Repubblica Ceca, mentre in Italia arriverà all’inizio dell’autunno.