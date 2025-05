L’allenatore chiama alla carica: “Meritiamo di vincere il campionato”

La Reggina spera ancora nella promozione in Serie C senza passare dai playoff, tutto si deciderà all’ultima giornata di campionato: le dichiarazioni del tecnico Trocini.

Si avvicina l’ora X per la Reggina e per i tifosi. Il club calabrese, domani alle 15, affronterà in trasferta la Sancataldese, nel match valido per l’ultimo turno del Girone I di Serie D. In palio c’è la promozione diretta in Serie C.

A 90 minuti dalla fine del campionato, la lotta al primo posto è apertissima: i Granata occupano, difatti, la seconda posizione ad una sola lunghezza dalla capolista Siracusa, impegnata domani a Barcellona Pozzo Di Gotto contro la Nuova Igea Virtus. Per evitare i playoff, dunque, gli uomini di mister Bruno Trocini dovranno battere gli avversari e sperare in un passo falso degli aretusei. In vista dell’ultima giornata, il tecnico amaranto ha rilasciato alcune dichiarazioni affermando che la Reggina merita di vincere il campionato e volare in Serie C.

Reggina, tutto in 90 minuti: la promozione in Serie C si deciderà all’ultima giornata

La vittoria del Girone I di Serie D si deciderà al fotofinish. Siracusa e Reggina, a 90 minuti dal sipario, si ritrovano staccate di un solo punto e solo al fischio finale una delle due potrà dare il via ai festeggiamenti per la promozione.

La capolista si giocherà tutto sul campo della Nuova Igea Virtus, match in trasferta anche per i Granata che dovranno affrontare la Sancataldese. Sulla carta potrebbero apparire match agevoli per entrambe le compagini, considerato che Nuova Igea Virtus e Sancataldese hanno già ottenuto la salvezza diretta e non hanno più nulla da chiedere al campionato. A parlare, però, sarà il campo.

La Reggina, come abbiamo già detto, dovrà conquistare i tre punti e sperare anche in un passo falso degli aretusei per chiudere la stagione al primo posto. Non è da escludere anche l’arrivo a pari punti in vetta che si concretizzerebbe in caso di pareggio della squadra di Trocini e sconfitta del Siracusa. Questa situazione prevede uno spareggio in gara secca e in campo neutro per decidere la promozione diretta, senza passare dai playoff.

Le dichiarazioni di mister Trocini

Nella conferenza stampa prima dell’ultima gara della regular season, il tecnico della Reggina, Bruno Trocini, ha voluto lanciare un messaggio forte. Secondo l’allenatore, la squadra granata merita assolutamente la Serie C e non ha nulla a che fare con il dilettantismo. “Non riesco proprio – ha proseguito- ad immaginare la Reggina in Serie D anche il prossimo anno, non ci voglio pensare”.

Trocini ha poi voluto sottolineare i risultati ottenuti sino ad ora spiegando che, dal suo arrivo a Reggio Calabria, la sua squadra può vantare la media punti più alta d’Italia. Soffermandosi sulla gara di San Cataldo, infine, il tecnico ha ammesso che la voglia è quella di chiudere il campionato con una vittoria, la 24esima in stagione, e regalare la gioia ai tifosi della promozione.