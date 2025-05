Un perfetto mix tra mamma e papà: vediamo in quanti la riconoscono

Una nota reale sta crescendo: in occasione dei suoi 10 anni è stata condivisa una sua foto in cui è un mix perfetto tra il padre e la madre. L’hai riconosciuta? Hai capito di chi stiamo parlando? Guardando questa foto dovresti capire al volo la sua identità, visto che è una goccia d’acqua con i suoi genitori.

Una giovane reale ha spento 10 candeline e per l’occasione è stata festeggiata dai suoi amati genitori ed è stata condivisa una sua foto sui social, mostrando quanto sia cresciuta. Dolcissima, è davvero simile a mamma e papà. Hai capito di chi si tratta?

Perfetto mix tra il padre e la madre, la royal in questione è già considerata un’icona di stile, malgrado la giovane età: d’altronde tra il sangue blu e il gusto della mamma non poteva che non essere influenzata, mostrando una propensione per la moda, nonostante sia ancora una bambina.

10 candeline per una nota reale inglese: di chi si tratta

Se non hai capito di chi stiamo parlando, te lo sveliamo subito. La reale protagonista di questo scatto non è altro che Charlotte, la figlia di Kate e William che di recente ha compiuto 10 anni. In occasione della ricorrenza lè stato condiviso sui social uno scatto della royal, apparsa molto sorridente.

Kensington Palace ha condiviso sul profilo di X dei futuri eredi al trono uno scatto della loro amata figlia Charlotte per festeggiare i suoi 10 anni. L’immagine, secondo quanto diffuso dalla Bbc News, è stata scattata niente meno che da Kate Middleton ricorrendo all’Iphone. Nell’immagine si vede la bambina sorridente, con indosso dei vestiti da trekking: in tenuta sportiva, in quel momento si stava dedicando a una gita fuori porta nell’ambito di una passeggiata nel nord-ovest del Regno Unito, sulle cime del Cumbria, nell’ambito di una vacanza trascorsa con i genitori a inizio anno.

Charlotte, a 10 anni è già ritenuta un’icona di stile

In occasione del compleanno di Charlotte, lo scatto condiviso in cui è ritratta felice e sportiva ha fatto il giro del mondo. Per il Daily Mail, malgrado sia ancora una bambina, la giovane reale si starebbe già affermando come icona di stile, seguendo l’esempio della madre, i cui look sono copiati in tutto il mondo: gli abbinamenti della Middleton sono molto amati per la loro capacità di unire un mood classico con le ultime tendenze di stagione.

Durante gli eventi ufficiali condivisi con i genitori e i fratelli, Charlotte appare sempre impeccabile e alla moda, cosa che non è sfuggita ai tabloid inglesi. La bambina ha festeggiato i 10 anni lo scorso 2 maggio: sotto lo scatto condiviso in cui è ritratta con il suo visino dolcissimo è stata pubblicata la didascalia “Buon decimo compleanno, principessa Charlotte!”. Inutile dire che il post ha fatto un fiume di like e commenti di auguri per la principessina, per la quale i sudditi stravedono, come d’altronde i suoi genitori e i fratellini.