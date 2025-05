Il Paradiso delle Signore, per i fan arriva la brutta notizia

Una brutta notizia per i fan di Il Paradiso delle Signore, che già avevano dovuto fare i conti con il lutto per la morte di Pietro Genuardi.

Nelle scorse settimane, la scomparsa di Pietro Genuardi, storico volto di Armando Ferraris, ha lasciato un grande vuoto tra i colleghi di Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai1 e che raccoglie un successo sempre più interessante. A lui ha espresso il proprio ricordo Thomas Santu, che interpreta Enrico Proietti, e che vorrebbe che un po’ il suo personaggio si ispirasse alla saggezza di Armando.

Ma per Il Paradiso delle Signore, in queste ore, sta arrivando un’altra notizia che non piacerà ai fan più affezionati di questa serie di successo. Difatti, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, che ha raccolto anche alcune testimonianze di alcuni degli attori, la soap opera, seguitissima dal pubblico italiano, è ufficialmente in pausa.

Attesa per la nuova stagione di Il Paradiso delle Signore: cosa dobbiamo aspettarci?

Come annunciato, la serie andrà in ferie nei primi giorni di maggio e non c’è ancora una data ufficiale per il ritorno. Si fanno delle ipotesi sul ritorno della serie televisiva dopo la pausa estiva e quella più accreditata è che le nuove puntate e i suoi protagonisti tornino in onda nella prima metà di settembre, ma fino ad allora bisognerà armarsi di pazienza.

Poco prima dello stop, gli ultimi episodi hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso: tra intrighi, vendette e storie d’amore sospese, la stagione si è chiusa nel più classico stile da soap. Cosa ne sarà di Tancredi di Sant’Erasmo, interpretato da Flavio Parenti, pronto a tutto pur di danneggiare il grande magazzino? E il cardiochirurgo Enrico Proietti, alias “Brancaccio”, riuscirà a sfuggire al boss che ha denunciato?

Ma per il pubblico e i fan di questa soap opera saranno davvero tante le domande che resteranno senza risposta per alcuni mesi, alimentando la suspense. Una di queste domande riguarda la storia d’amore tra Elvira e Salvo, freschi di nozze e in attesa di un figlio. Le loro vicende amorose avranno ancora belle notizie da raccontare o ci saranno problemi affettivi?

Gli attori di Il Paradiso delle Signore non vanno in vacanza

A quanto pare, durante la pausa tra la settima e l’ottava stagione, alcuni attori porteranno avanti dei progetti extra, prima di tornare alle riprese della soap opera. Tra questi, Roberto Farnesi, alias Umberto Guarnieri, ha rivelato di non leggere mai i copioni in anticipo, ma sogna una grande storia d’amore per il suo personaggio, che potrebbe finalmente mostrare un lato più umano e vulnerabile.

Arianna Amadei, volto di Odile, è alle prese con una nuova casa e con la ripresa delle lezioni di canto, mentre Thomas Santu è passato direttamente a un nuovo set senza fermarsi. Ha scelto di fermarsi per una vacanza, invece, Francesca Del Fa, che nella soap opera è Irene Cipriani. Tutto questo fino a fine maggio, quando inizieranno le riprese dell’ottava stagione.