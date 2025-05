Fiamme sul treno: momenti di paura, passeggeri nel fumo

Si sono sviluppate delle fiamme in un treno regionale e sono rimasti coinvolti diversi passeggeri: che cosa è accaduto?

Qualche giorno fa si è verificato un episodio di panico e paura a bordo di un treno regionale partito da Cosenza e diretto a Reggio Calabria. Durante il viaggio, proprio mentre il convoglio stava attraversando una galleria nei pressi della stazione di Bagnara Calabra, cittadina nota per aver dato i natali a Mia Martini e Loredana Bertè, si è sviluppato un incendio all’interno del vano del motore elettrico.

Il treno coinvolto nell’incendio è del modello Pop, una serie di convogli recentemente acquistati dalla Regione Calabria per rinnovare e potenziare la rete ferroviaria locale. Questa tipologia di treni di nuova generazione, che hanno iniziato a diffondersi in Italia a partire dal 2019, sono degli elettrotreni che hanno conosciuto una certa fortuna negli ultimissimi anni, scelti da tante regioni per rinnovare il proprio parco treni.

Momenti di panico a causa di fiamme che si sono sviluppate su un treno

I primi segnali di emergenza si sono avuti quando i passeggeri hanno iniziato a percepire odore di fumo, seguito dall’attivazione dell’impianto antincendio. In un clima di crescente agitazione, il personale a bordo ha dato disposizione ai viaggiatori di spostarsi verso il fondo del treno per metterli al sicuro dalle esalazioni. La situazione ha causato grande scompiglio.

Quello che si è verificato in Calabria è un episodio che fa il paio con quanto avvenuto poche ore fa sulla Circumvesuviana, con un altro treno in avaria, che ha visto svilupparsi fumo nei vagoni. I viaggiatori hanno lamentato la mancanza di informazioni chiare sull’accaduto, generando ulteriori momenti di confusione. In particolare, si sono registrate diverse situazioni di panico.

Preoccupazione per la sicurezza dei treni

Per fortuna, non risultano feriti o casi di intossicazione da fumo, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza dei treni. Nello specifico, dovranno essere le autorità competenti a fare tutti gli accertamenti per comprendere le cause che hanno portato al surriscaldamento o all’eventuale corto circuito del motore elettrico, una componente centrale del funzionamento del treno.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza ferroviaria in Calabria e non solo, visto quanto avveniva appunto praticamente nelle stesse ore su un locomotore attivo sulla linea Circumvesuviana, a Napoli. Numerose sono le domande da parte dell’opinione pubblica e dei sindacati dei trasporti, che chiedono maggiori garanzie e trasparenza da parte di Trenitalia e della Regione Calabria.

In questi ultimi casi, grazie alla prontezza del personale e al corretto funzionamento dei sistemi di emergenza, gli incidenti sui treni non hanno avuto conseguenze gravi e tutto si è risolto solo con una grande paura per i passeggeri. Resta però un clima di tensione, legato al protrarsi di episodi di questo genere, che hanno davvero troppe similitudini tra loro.