Can Yaman, cambio di look: tutta colpa di Sandokan

Sandokan nella nuova fiction di Rai1, Can Yaman ha scelto di rinnovare il proprio look appena terminate le riprese.

Can Yaman, celebre attore turco e volto amato dal pubblico italiano, ha recentemente sorpreso i suoi fan con un inaspettato cambio di look. Dopo anni in cui ha sfoggiato una chioma lunga e selvaggia, simbolo del suo fascino mediterraneo e parte integrante dei suoi ruoli più iconici, ha deciso di dire addio ai lunghi capelli. In questa occasione, è proprio il caso di dirlo, è tutta colpa di Sandokan.

Infatti, tutto nasce dal nuovo progetto che lo vede protagonista: la fiction “Sandokan”, in arrivo su Rai, ispirata ai celebri romanzi di Emilio Salgari. Le riprese hanno avuto tra le location anche la Calabria e nuove immagini sono state diffuse nei giorni scorsi. L’attesa è davvero tanta per questo remake della serie interpretata in passato da Kabir Bedi.

Il nuovo look di Can Yaman, parla il suo hair stylist

A quanto pare, una volta terminate le riprese, Can Yaman ha deciso di cambiare totalmente look e si è affidato a Paolo Adolini, il suo parrucchiere di fiducia, che gestisce insieme a Vincenzo D’Auria un salone nel quartiere Prati, a Roma. A riportare questa indiscrezione è il settimanale Oggi, nel suo numero in edicola e nella sua versione online.

Adolini stesso ha raccontato quello che è accaduto, ovvero che un giorno l’attore turco, che ormai ha fatto dell’Italia la sua patria d’elezione, si è presentato da lui e ha spiegato di aver sentito il desiderio di rinnovarsi, ispirandosi alla star hollywoodiana Brad Pitt. Per chi ha portato per anni capelli lunghi e fluenti, non è stato certamente un rinnovamento facile.

Racconta Adolini al settimanale: “Siamo partiti tagliando un po’ alla volta i capelli lunghi, fino ad arrivare al ciuffo che ha mostrato di recente”. Un nuovo stile da parte di Can Yaman, che rappresenta anche la volontà di darsi un profilo, diciamo così, più internazionale. L’attore turco e il suo hair stylist si sono conosciuti proprio durante le riprese di Sandokan, quando Adolini lo seguiva anche sul set o in hotel.

Un cambiamento di stile simbolico: si apre una nuova fase della vita?

Il parrucchiere è rimasto piacevolmente sorpreso dalla quantità di fan che ha l’attore turco: “Quando veniva nel mio salone, la gente si piazzava fuori dalle vetrine per cercare di vederlo. Alcuni clienti gli lasciavano lettere d’amore da consegnare personalmente”. Si tratta di dettagli che darebbero fastidio a molti, invece Can Yaman si è sempre dimostrato molto cordiale e disponibile con i propri fan.

Vivere sotto i riflettori non è facile: il desiderio di cambiamento, in effetti, non è solo estetico, ma anche simbolico. Un passo verso una nuova fase della sua carriera e della sua vita personale, e chissà se finalmente, oltre a ottenere successo anche al di fuori della fiction, con un ruolo cinematografico di livello, Can Yaman riuscirà anche a trovare una compagna di vita.