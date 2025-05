A 18 anni, realizza un gol che non avete mai visto prima

Il gol della vita segnato a 18 anni: non è Lamine Yamal, ma Simone Malinconico e solca i campetti di periferia, non il Lluís Companys.

Simone Malinconico, giovane talento classe 2006, ha vissuto una giornata indimenticabile nonostante la sconfitta della sua squadra, la Superba, per 4-2 contro la Sestrese. Il promettente centrocampista ha infatti siglato il suo primo gol in carriera, un momento speciale che difficilmente dimenticherà: questo anche perché il gol che ha realizzato è da incorniciare.

Di gol belli siamo abituati a vederne tutti i giorni e su tutti i campi: pensate ad esempio a quello che avete visto ieri sera nella partita di Champions League tra Barcellona e Inter. I nerazzurri hanno realizzato un uno-due micidiale con Thuram e Dumfries, che hanno segnato di tacco e di semirovesciata, da cineteca il gol con cui ha accorciato le distanze Lamine Yamal.

Il gol da cineteca di Simone Malinconico: un incrocio perfetto

Ma vedere in un campo di periferia un gol del genere, realizzato da questo ragazzo di appena 18 anni, non ha quasi eguali. Simone Malinconico ha trovato in mezzo all’area di rigore una coordinazione perfetta per segnare per la sua prima volta con la Superba. La rete è stata una vera e propria perla: su uno sviluppo da calcio d’angolo, Malinconico si è fatto trovare pronto e ha insaccato con una conclusione al volo.

In questo modo, ha segnato in maniera davvero splendida, dimostrando grande tempismo e tecnica. Ma non solo: di questo ragazzo se ne parla molto bene e questa è una giocata da applausi che ha confermato le sue qualità e il suo fiuto del goal, nonostante il ruolo di centrocampista. Il giovane – già solo nella marcatura realizzata – ha mostrato grande personalità nel gestire una gara complicata.

Il gol, oltre ad avere un alto valore simbolico, rappresenta un chiaro segnale del suo potenziale in ottica futura. Anche se il risultato finale ha premiato la Sestrese, l’emozione per questo traguardo personale resta immensa. Segnare il primo goal è sempre un momento speciale per ogni calciatore, ma farlo in modo così spettacolare lo rende ancora più memorabile.

C’è un futuro già scritto per questo ragazzo?

Per Malinconico, questo potrebbe essere solo l’inizio di un percorso importante nel mondo del calcio giovanile. La Superba può contare su un talento cristallino, che con impegno e dedizione potrà ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nella squadra, ma non solo: fare questo gol in Promozione può garantire una visibilità anche per squadre di categoria maggiore.

Oggi è difficile davvero fare pronostici su quella che potrà essere la carriera di questo ragazzo, che molto probabilmente è uno delle centinaia di migliaia di ragazzi italiani che vive il calcio come una passione autentica, e nella vita si dedica ad altro, vuole studiare ovvero formarsi professionalmente. Quel che resta è però la certezza di una vera e propria prodezza balistica.