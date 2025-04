Ciccio Cozza e Lorenzo Amoruso: gli ex calciatori, cosa hanno in comune

Francesco Cozza e Lorenzo Amoruso hanno condiviso un lungo amore con la stessa donna: chi è la popolare ex dei due sportivi?

Francesco Cozza e Lorenzo Amoruso sono due nomi popolari tra gli appassionati di sport, in particolare di calcio. Il primo è stato calciatore di Milan, Torino, Lecce, Cagliari e Reggina, di quest’ultima è stato anche allenatore, il secondo ha giocato con il Bari, la Fiorentina, i Glasgow Rangers, è poi diventato opinionista e agente sportivo.

Due ottimi calciatori che hanno condiviso un lungo amore con la stessa donna, la bellissima Manila Nazzaro, modella, ex Miss Italia, conduttrice radiofonica e attrice teatrale. Nonostante talento e bellezza, per la Nazzaro l’amore è sempre stato travagliato, non trovando mai una relazione stabile e serena. Lei stessa ha definito le sue relazioni uno shock.

Lo shock amoroso di Manila Nazzaro e le relazioni naufragate con Cozza e Amoruso

“Poco fortunata in amore”, si definisce così la modella e speaker radiofonica Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999, che è stata sposata con il calciatore Francesco Ciccio Cozza dal 2005 al 2017, con il quale ha dato alla luce due figli, Francesco, nato nel 2006, e Nicolas, nato nel 2011. Eppure, un matrimonio soltanto apparentemente felice, visto che quasi per puro caso, la Nazzaro ha scoperto che Cozza aveva già un’altra famiglia.

Durante un’intervista, infatti, è la stessa Manila ad aver raccontato di aver scoperto dell’altra famiglia tramite il profilo Instagram. “È stata una botta fortissima”, ha spiegato, che le ha fatto crollare il mondo addosso. Poi l’inevitabile divorzio nel 2017. Nel 2018, la Nazzaro ha intrapreso una relazione con Lorenzo Amoruso. Una bellissima coppia, che è stata protagonista anche di una stagione del programma estivo Temptation Island.

A Tempation Island, la coppia ha messo alla prova il proprio amore, anche a seguito della crisi originata dal dolore per l’aborto avvenuto nel 2020. Purtroppo, però, la storia è naufragata nel 2023, dopo cinque anni, per via “di una mancanza di progettualità comune, come le nozze e la famiglia”. Insomma, i due si sono lentamente allontanati, fino a diventare degli estranei.

Manila Nazzaro, sfortunata in amore: le relazioni travagliate con i due ex calciatori

Oggi Manila Nazzaro sembra essere tornata serena e felice, grazie alla relazione intrapresa con Stefano Oradei, il ballerino e coreografo che ha sposato lo scorso anno. I due sono affiatati e in questi giorni sono concorrenti del programma tv di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, The Couple. Le cose vanno bene anche per Lorenzo Amoruso, il quale ha ritrovato l’amore con la modella Afarin Mirzaei.

Di origini persiane, la Mirzaei è comparsa nella vita dello sportivo quasi per caso. Con lei, Amoruso fa sul serio, tanto da averle fatto la fatidica domanda durante una romantica cena. Matrimonio in vista per i due? A quanto pare, sì, con la gioia della modella 32enne (22 anni in meno del partner) esternata anche su Instagram, mettendo in bella mostra l’anello di fidanzamento.