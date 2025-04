Barcellona – Inter a rischio: la Spagna resta al buio

Per via del blackout senza precedenti che si è verificato in quasi tutta la Spagna, la gara di Champions tra Barcellona ed Inter è a rischio: la situazione.

Nella giornata di lunedì 28 aprile, per cause ancora da chiarire, in Spagna si è verificata una situazione senza precedenti: un gigantesco blackout che ha lasciato senza corrente elettrica gran parte della Nazione, comprese grandi città Madrid e Barcellona, creando numerosi disagi.

La corrente, dopo quasi 12 ore, sta tornando gradualmente, ma si registrano ancora difficoltà in diverse aree del Paese, soprattutto per quanto riguarda i trasporti e le comunicazioni. Quanto accaduto ha avuto delle ripercussioni anche sugli eventi sportivi in programma nella penisola iberica. Dopo la cancellazione delle sfide degli Atp di tennis di Madrid, anche l’incontro di Champions League tra Barcellona e Inter potrebbe essere a rischio. Ad ora sono arrivate delle rassicurazioni dalla Spagna, ma non è ancora chiaro se la partita verrà disputata regolarmente.

Blackout in Spagna, a rischio la sfida di Champions Barcellona-Inter: la situazione

Sta lentamente tornando alla normalità, dopo circa 12 ore di enormi disagi e numerosi incidenti, la situazione in Spagna, dove nella giornata di lunedì si è verificato un blackout senza precedenti. L’interruzione improvvisa della corrente elettrica ha coinvolto gran parte della penisola iberica, compresa la zona di Barcellona.

Per questa ragione, è a rischio il regolare svolgimento della sfida tra Barcellona ed Inter, gara valida per l’andata delle semifinali di Champions League ed in programma mercoledì 29 aprile allo stadio olimpico Lluís Companys. Il blackout, difatti, ha avuto delle ripercussioni sul mondo dello sport: ieri sono stati cancellati gli incontri dell’Atp 1000 di Madrid.

Dalla Spagna, già ieri, secondo quanto riportano diverse fonti, tra cui la redazione di Fanpage, hanno rassicurato che la partita di Champions si disputerà senza alcuna conseguenza per le squadre ed i tifosi che riempiranno gli spalti dell’impianto sportivo. Nonostante le rassicurazioni, considerata la situazione non è chiaro se la partita si disputerà regolarmente.

La situazione per le due compagini

Bisogna segnalare che, al momento, gli allenamenti della squadra catalana non hanno subito disagi e si sono svolti regolarmente in vista del big match di mercoledì. Non ha subito alcuna variazione, ad ora, anche per il programma dell’Inter che questa mattina svolgerà l’allenamento mattutino, poi la squadra si ritroverà alla Pinetina per il pranzo.

Alle ore 17 è previsto il volo alla volta di Barcellona, mentre alle 19:15 è in programma la conferenza stampa della vigilia allo stadio Lluís Companys. Nelle ultime ore si era ipotizzato un viaggio in pullman per la squadra nerazzurra, considerati i grossi disagi sui voli registratisi durante il blackout. La Uefa, intanto, continua a monitorare la situazione in Spagna per capire se tutto possa svolgersi come previsto.