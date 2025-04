Serie A, arrivano i primi verdetti in zona retrocessione

Continua senza sosta il campionato di serie A: arrivano intanto i primi verdetti in zona retrocessione, cosa sta succedendo.

Il campionato di Serie A prosegue senza intoppi e sta regalando grandissime gioie agli appassionati: a 4 giornate dalla fine, nulla è ancora deciso.

Ovviamente la lotta scudetto è quella che sta maggiormente catturando le attenzioni: Napoli e Inter, praticamente dalla prima giornata, stanno entusiasmano tutti alternandosi in testa alla classifica. I nerazzurri, nella giornata di ieri, hanno perso clamorosamente contro la Roma allo stadio San Siro. In serata, i partenopei hanno vinto invece in scioltezza contro il Torino: la squadra di Conte ha adesso staccato i rivali di tre punti. Anche in zona Champions League, ci sono diverse squadre che stanno lottando per un obiettivo importantissimo: Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina e Roma hanno tutte le stesse chance di raggiungere una tanto desiderata qualificazione alla manifestazione per club più importante.

Il discorso si estende ovviamente anche all’Europa League, con le medesime squadre in caso di mancato pass per la Champions League, dovrebbero accontentarsi delle altre due competizioni sicuramente meno attraenti. Capitolo zona retrocessione: due squadre hanno ormai un piede in serie B mentre per il terzultimo posto tutto è ancora apertissimo.

Serie A, la lotta retrocessione diventa sempre più calda: arrivano i primi verdetti?

A quattro giornate dal termine, gli appassionati di calcio non potevano desiderare di meglio: tutto è ancora apertissimo e anche lo scudetto non è stato ancora assegnato.

Capitolo retrocessione: arriva probabilmente il primo verdetto. Il Monza, perdendo anche contro la Juventus, ha più di un passo in serie B. La squadra lombarda dovrebbe vincerle tutte e sperare che le altre le perdano tutte per conservare almeno la speranza spareggio. La stagione è stata disastrosa fin qui e l‘epilogo pare ormai già scritto. Discorso inverso invece per tutte le altre coinvolte: Venezia ed Empoli sono appaiate a quota 25 punti in classifica e al momento sono quelle che scenderebbero in serie cadetta.

Il Lecce è quella che rischia più di tutte: i salentini hanno conquistato 27 punti fin qui. Nella serata di ieri, il giallorossi hanno conquistato però un punto importantissimo a Bergamo contro l’Atalanta. Nonostante una partita difficilissima a causa della morte dello storico fisioterapista del club, deceduto nel ritiro per un infarto, la squadra ha lottato con grinta e ha evitato la sconfitta su un campo comunque difficile.

Il Lecce, nel prossimo turno di campionato, ospiterà il lanciatissimo Napoli: partita difficilissima per i giallorossi che cercheranno di fare punti contro la capolista. Cagliari, Parma e Verona sono ancora in lotta per non retrocedere, ma per il momento le distanze dalle zone pericolose sono rassicuranti. Queste squadre, salvo colpi di scena improvvisi, potrebbero ufficialmente salvarsi anche con alcune giornate di anticipo.