Deodoranti per auto, dimenticate i soliti profumi: ne arriva uno davvero speciale

Tantissimi automobilisti sono soliti appendere al cruscotto un profumo per auto: da Reggio Calabria arriva una nuova meravigliosa fragranza.

Sono tantissimi gli automobilisti che sfruttano il profumo in auto, magari appendendolo allo specchietto retrovisore. Il profumo, senza ombra di dubbio, rendere l’abitacolo più confortevole e l’ambiente interno dell’automobile decisamente più gradevole. In commercio esistono decine e decine di fragranze e decine di marche, ma quello creato in Calabria è davvero unico.

Da una Regione che ha sempre esportato prodotti genuini, freschi e profumati, sinonimo di eccellenza, è nata un’idea ispirata a una pianta aromatica molto apprezzata, perfetta per profumare l’abitacolo e da appendere allo specchietto retrovisore. Emanuele Marino, presidente del lavoratorio Fablab, lancia il Berga Magique, il profumo al bergamotto di Reggio Calabria.

Il profumo al bergamotto da appendere in auto: dalla Calabria arriva il Berga Magique

Il Berga Magique è un prodotto sostenibile che cattura l’essenza della pianta e del frutto, uno degli agrumi simbolo della Calabria, proponendo agli automobilisti un profumo creativo, molto carino da ammirare, fatto con cura artigianale e ovviamente dalla fragranza unica, in grado di stimolare ogni senso. Marino si dichiara davvero molto soddisfatto del lavoro svolto dal suo team Fablab Reggio Calabria.

Il Berga Magique porta una grande innovazione tecnologica, prendendo gli agrumi di bergamotto, un’eccellenza calabra, per creare profumi meravigliosi che trasmettono l’essenza stessa della natura e delle campagne. L’idea di questo profumo è nata quasi per caso, assaggiando dei dolcetti al bergamotto e trasportandoli in auto, dove il profumo si è diffuso nell’abitacolo, restando imprigionato per ore.

Il profumo dell’azienda è 100% naturale, costituito da tavolette di legno di faggio o di acero, un legname poroso che riesce a trattenere a lungo la fragranza, per poi rilasciarla lentamente nell’ambiente. Il legno è tagliato e inciso con un laser, dunque si tratta di incisioni precise, sfruttando le tecniche più avanzate. Ogni profumo è personalizzato.

Rispetto per la natura e tecnologia avanzata: il nuovo profumo per auto Berga Magique

L’azienda pone grande attenzione sul tema dell’ambiente, creando prodotti a basso impatto, creati con cura rispettando la natura. Gli scarti vengono azzerati e riciclati, le tecnologie digitali permettono di creare oggetti unici e originali, grazie all’impiego delle stampanti 3D e all’uso del laser. Il Berga Magique è un prodotto che coniuga stile e genuinità.

Il profumo al bergamotto sta ottenendo un grande successo, sia per la fragranza che emana, davvero gradevole, sia per la possibilità di personalizzazione, per accontentare tutti i clienti. Inoltre, è un prodotto che si può riutilizzare, dunque non è usa e getta, come gli altri alberelli da auto. Fablab ha avuto una bella intuizione, con la missione di sensibilizzare i ragazzi all’uso consapevole delle tecnologie, al rispetto per la natura e all’importanza dell’abilità creativa.