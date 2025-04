Vi ricordate di Nicola Amoruso? L’attaccante aveva record davvero singolari

Tra i bomber storici della Reggina rientra anche Nicola Amoruso che con la maglia del club granata ha realizzato 40 reti in tre stagioni.

Tra i calciatori che hanno fatto la storia della Reggina c’è sicuramente Nicola Amoruso. L’ex attaccante, nato a Cerignola, in provincia di Foggia, nel 1974, arrivò a Reggio Calabria nell’estate del 2005, dopo aver indossato numerose maglie di club di Serie A, tra le quali Sampdoria, Napoli e Juventus.

Amoruso approdò alla Reggina in un momento particolare della sua carriera, quando in molti credevano che ormai il centravanti fosse in declino e vicino al ritiro. Si sbagliavano. Con i Granata, il classe 1974 ha vissuto una seconda giovinezza riuscendo a realizzare ben 40 gol in tre stagioni e trascinando la squadra verso un’incredibile salvezza nel 2007, quando la società aveva subito 15 punti di penalizzazione.

Nicola Amoruso, le tre stagioni del bomber alla Reggina

“La maglia della Reggina è stata per me una seconda pelle, fu un’esperienza fantastica”. Così Nicola Amoruso, ex attaccante ritiratosi nel 2011, ha definito la sua avventura a Reggio Calabria, dove è rimasto per tre stagioni, dal 2005 al 2008.

Amoruso rientra tra i calciatori che hanno lasciato il segno indossando la maglia del club granata, oltre ad essere uno dei bomber più prolifici della storia della società con 40 reti in 98 presenze, meglio di lui hanno fatto solo Francesco Cozza (51 reti), Emiliano Bonazzoli (45) e Davide Dionigi (43). L’avventura in Calabria del calciatore pugliese è iniziata nell’estate 2005, dopo una breve esperienza a Messina non troppo fortunata. Attraversato lo Stretto, Amoruso ritrova smalto e gol vivendo una delle parentesi migliori della carriera. Rimane indimenticabile la stagione 2006/2007, quando la Reggina riesce a centrare un’improbabile salvezza, nonostante i 15 punti di penalizzazione. A contribuire anche le 17 reti messe a segno da Amoruso che formava una straordinaria coppia d’attacco con Rolando Bianchi.

Nel 2008, dopo tre stagioni chiuse sempre in doppia cifra, l’addio per trasferirsi al Torino, dove è rimasto solo per un’annata vestendo poi le maglie di Parma, Siena ed Atalanta. Tre anni più tardi, scaduto il contratto con i bergamaschi, l’addio al calcio giocato. Ora Amoruso ha deciso di dedicarsi al padel.

I record curiosi del bomber pugliese

Nicola Amoruso, che in carriera ha vinto ben 9 trofei, tra cui anche una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa UEFA con la maglia della Juventus, è divenuto famoso anche per alcuni record curiosi raggiunti in carriera.

Il bomber pugliese ha militato in ben 13 squadre in Serie A riuscendo a segnare almeno una marcatura con 12 di esse, entrambi rappresentano un record assoluto per il calcio italiano, ma il secondo è condiviso con l’attaccante Marco Borriello. Non solo, Amoruso detiene anche un altro record rappresentando il centravanti più prolifico di sempre in Serie A con ben 113 reti che non ha mai disputato una partita con la Nazionale italiana maggiore. Le uniche convocazioni in carriera con la Nazionale Under-21 con la quale vinse il campionato europeo 1996 in Spagna. In totale con l’Under-21 ha totalizzato 4 presenze ed 1 rete, realizzata contro l’Ucraina nella fase di Qualificazione all’Europeo del 1996.