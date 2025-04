Mangiare pollo e altre carni bianche può accorciare la vita

Sappiamo che consumare carne in quantità eccessiva non è certo una sana abitudine, ma mangiare carne bianca quanto incide sulla longevità?

Da decenni è stato confermato l’effetto negativo della carne sul nostro organismo. Dal 2016, l’OMS considera la carne rossa potenzialmente cancerogena, significa che incide profondamente sull’insorgere di alcuni tipi di tumore, se consumata in quantità eccessive. Gli esperti consigliano di consumarla al massimo una volta alla settimana, se non ogni dieci giorni. E per quanto riguarda la carne bianca?

La carne bianca, generalmente è considerata più salutare rispetto alla carne rossa, tuttavia, bisogna comunque fare attenzione. Più salutare non significa che faccia bene, anzi, recenti studi evidenziano quanto le carni bianche siano nocive per il nostro organismo, allo stesso livello delle carni rosse. Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients è davvero illuminante. Che cosa rivela?

Carne bianca più salutare di quella rossa? È davvero così? Lo studio che ribalta tutto

Ormai non è più un segreto che una dieta principalmente vegetariana sia la migliore in assoluto. Un’alimentazione basata soprattutto su frutta e verdura, legumi, cereali, farine integrali, uova e latticini e, se vogliamo, poco pesce, è probabilmente la più indicata per la nostra salute. E la carne? La carne, bé, meglio evitarla, poiché si tratta di una cattiva abitudine che può impattare sulla longevità.

Lo studio italoamericano, pubblicato su Nutrients, ha monitorato quasi 5 mila persone del Sud Italia per 18 anni, dal 2006 al 2024. Ogni mese, le persone monitorate hanno dovuto compilare dei questionari relativi al proprio stile di vita e alla propria alimentazione, focalizzando l’attenzione sul consumo di carni. I ricercatori hanno poi incrociato tutti i dati, riuscendo a stabilire una sorta di tabella.

Lo studio ha rivelato che consumare carne bianca regolarmente aumenta il rischio di mortalità del 27% rispetto a chi consuma carne bianca al massimo una volta alla settimana. La carne bianca, infatti, così come la rossa, comporta un aumento di tumori e di malattie cardiovascolari. In particolare, la carne bianca contribuisce all’insorgenza di problemi gastrointestinali, portando infiammazione e cancro.

Carne bianca pericolosa quanto la carne rossa: il recente studio italoamericano

Se fino a poco tempo fa si pensava che la carne bianca facesse meno male rispetto alla carne rossa, lo studio pubblicato su Nutrients ribalta tutto. Anche le carni bianche, dunque, contribuiscono all’insorgenza di alcune patologie, compresi tumori gastrointestinali. In laboratorio, i ricercatori hanno rilevato un’associazione diretta tra consumo di carne bianca e aumento della mortalità per questo tipo di tumori.

Inoltre, a incidere sulla longevità c’è anche il metodo di cottura del pollo o della carne in generale: cotture a temperature elevate possono generare composti nocivi per la salute, aumentando il rischio di ammalarsi di cancro. Insomma, questo è l’ennesimo studio che conferma l’impatto negativo della carne sul nostro organismo.

Occorre ridurre il consumo di carne sia banca che rossa e seguire un regime alimentare sano e variegato. Inoltre, è sempre bene fare una spesa consapevole, consumando cibo di origine sicura e biologico, evitando cibi processati. Meglio puntare su proteine vegetali, decisamente più salutari, ricche di fibre, di antiossidanti e antinfiammatorie, oppure su pesci magri.