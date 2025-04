Robiola, nduja e salsiccia: un incontro di sapori e crei un primo squisito

Robiola, nduja e salsiccia tutto quello che puoi fare con questi ingredienti, un primo piatto da urlo e che vi farà leccare i baffi.

Se anche voi avete voglia di un primo piatto gustosissimo dovete necessariamente provare questa ricetta. Nello specifico qui i sapori della Sicilia si incontrano per dare vita ad un piatto unico. A volte, senza troppi giri di parole, si finisce per servire sempre la stessa pietanza e se vuoi fare il cambio di rotta ti diciamo sicuramente che questo è il piatto giusto di cui proprio non puoi fare a meno.

Inoltre anche i prodotti utilizzati sono facilmente reperibili e vi diremo di più anche chi non ama particolarmente stare davanti i fornelli non riscontrerà particolari problemi, ma adesso è giunto il momento di capire quali sono tutti i passaggi da seguire per portare sulle tavole un piatto unico.

Questo primo piatto ti farà leccare i baffi

Siete stanchi di preparare sempre i soliti primi piatti? Allora dovreste provare queta ricetta, si tratta di una preparazione semplice che tutti possono preparare, anche chi non ha mai molto tempo a disposizione, se siete pronti possiamo iniziare e capire di cosa si tratta. Prepararla significa inevitabilmente mettere tutti i commensali d’accordo, vi assicuriamo che faranno i salti di gioia e sicuramente vi chiederanno il bis. Pronti per capire quali sono gli ingredienti necessari?

Tonnarelli di pasta fresca 500 grammi;

Salsiccia di maiale 300 grammi;

Panna da cucina 200 ml;

Robiola 100 grammi;

Nduja calabrese 2 cucchiaini;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Vino bianco q.b.;

Parmigiano q.b..

Procedimenti da seguire per un piatto perfetto

Come potete ben vedere gli ingredienti succitati sono semplici da procurare e vi diremo di più si tratta di un piatto super economico, ma da dove iniziare? In primis è fondamentale occuparsi della salsiccia, dunque, in una padella versiamo un filo d’olio e sbricioliamo la salsiccia, lasciamo rosolare per circa 5 minuti, alla fine continuiamo sfumando con il vino, dopo circa 10 minuti spegniamo il fuoco e lasciamo da parte.

Subito dopo versiamo all’interno della padella la panna e la robiola, mescolate fino ad ottenere una cremina con l’aiuto di un po’ di acqua cottura, solo alla fine aggiungiamo la Nduja e attendiamo circa 5 minuti. Nel frattempo possiamo occuparci della pasta, dunque, mettiamo a bollire la nostra acqua e trascorso il tempo necessario, versiamo dentro i nostri tonnarelli.

Una volta pronta la pasta possiamo scalare e versare tutto in padella, cominciamo a mescolare per due minuti fino ad amalgamare tutto. Solo alla fine aggiungiamo una spolverata di Parmigiano, possiamo servire il nostro primo piatto, vi consigliamo di consumarlo ancora caldo. Come avrete notato sono pochi i passaggi da seguire, ma vi assicuriamo che il risultato vi sorprenderà.