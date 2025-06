Calciomercato Roma – Soulé ai saluti? C’è una scelta a sorpresa

La notizia delle ultime ore potrebbe sconvolgere sotto tutti i punti di vista l’ambiente romano. Un calciatore che è fondamentale nella rosa di mister Gian Piero Gasperini potrebbe salutare definitivamente nel corso delle prossime settimane. Un colpo di scena che cambierebbe tutti i progetti fatti fino ad adesso e con un Claudio Ranieri che assieme a Massara dovrebbe gettarsi sul mercato per cercare un degno sostituto. Per la Roma c’è una vera e propria spada di Damocle rappresentata dal Fair Play e da quei 15 milioni da trovare nel corso dei prossimi giorni. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla possibile cessione di un pezzo pregiato come Matias Soulé.

Ai saluti l’argentino?

Si parla in maniera concreta del possibile addio del calciatore che nel corso di quest’annata è partito in sordina, ma poi si è caricato la squadra sulle spalle di partita in partita. Non dimentichiamo che la Roma per arrivare alle sue prestazioni ha dovuto mettere sul mercato una cifra di 30 milioni di euro e proprio per questo motivo è pronta per valorizzarlo il più possibile. Allo stesso tempo, però, sembra essere arrivata un’offerta seria dall’altra parte della Manica, con una società che vuole fare il possibile per portare l’argentino in Premier League. Ecco quale squadra è pronta a fare follie.

Colpo dall’Italia

30 milioni sul piatto per un Leicester che ha come obiettivo quello di tornare nella massima serie il prima possibile e vorrebbe rendere Soulé la sua stella più preziosa. Si troverà una quadra oppure resta decisamente complesso? Al momento la Roma non ha intenzione di privarsi del calciatore e di conseguenza difficilmente questa trattativa può decollare nel corso delle prossime settimane. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Gasp ritrova il suo mediano: tutti i dettagli <<<