Calciomercato Inter – Bonny è dell’Inter? Le cifre e il punto sull’affare

L’Inter continua a lavorare sul mercato e sa che nel corso delle prossime giornate va in scena una partita che può valere a tutti gli effetti una stagione. Dall’altra parte del campo ci sarà la Fluminense, ma soprattutto un pass che porterebbe la squadra neroazzurra ai quarti di finale del Mondiale per Club. Una partita che non può essere sottovalutata e che presenta una grande occasione per il riscatto. Non perdiamo neanche un secondo, perché solo per il passaggio della fase iniziale arriva un ricco premio per mister Cristian Chivu. Un nuovo colpo a referto che arriverà al termine della competizione Intercontinentale. Tutti i dettagli sull’affare che potrebbe portare Ange-Yoan Bonny in neroazzurro.

Affare fatto?

La situazione è ben chiara e definita, solo questione di tempo prima che diventi ufficiale ma oramai secondo tutti i quotidiani sportivi italiani la trattativa tra l’Inter ed il Parma per il passaggio delle prestazioni di Ange Yoan Bonny è praticamente conclusa. Solo questione di tempo prima che venga ratificato a tutti gli effetti un accordo e permetta alla squadra di avere in rosa il sostituto perfetto di Marcus Thuram. Emblema di un calciatore che è mancato (e non poco) nel corso del finale di quest’ultima annata quando il francese non era al meglio della sua forma fisica. Passiamo ai costi di questa operazione.

I costi dell’affare

La trattativa dovrebbe aggirarsi sui 22 milioni di euro+3 milioni bonus. Una spesa importante per il club che ha rinnovato ufficialmente il suo parco attaccanti con questo colpo e nel corso delle prossime settimane proverà a fare il possibile pur di cedere le prestazioni di Mehdi Taremi. L'unico nome che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane è quello di un nuovo trequartista, dove sappiamo essere Nico Paz il sogno proibito.