Papa Francesco e il caso di Padre Fedele: mai riammesso a celebrare, l’ultimo appello una settimana fa

Padre Fedele finalmente assolto dalle accuse di violenza ai danni di una suora, il calvario durato dieci anni e l’ultimo appello a Papa Francesco.

È durato dieci anni il calvario di Padre Fedele, nel 2015 accusato di violenza carnale ai danni di una suora. Da quel momento, il prete è stato sospeso dai suo incarichi, iniziando un percorso infernale che ha sollevato tantissime polemiche. Molti fedeli lo hanno rinnegato, la Chiesa lo ha letteralmente abbandonato, nonostante i costanti appelli rivolti a Papa Francesco.

Nel corso degli anni, Padre Fedele ha proseguito la sua missione di pace e di carità, trasferendosi in Africa, dove ha contribuito nella creazione di un’azienda ospedaliera, per portare farmaci e viveri alle popolazioni più povere. Negli ultimi tempi viveva in un villaggio del Madagascar, in mezzo ai poveri, ma lo si vedeva spesso appostato per le strade di Cosenza, la sua città, per chiedere l’elemosina, lui che una pensione da insegnante ce l’ha, ma che devolve interamente ai poveri.

Il calvario di Padre Fedele e l’assoluzione dopo dieci anni: l’ultima lettera al Papa solo una settimana fa

Dall’Africa alla Calabria, dove Padre Fedele distribuisce alimenti, ogni mattina. “Anche nel Meridione c’è tanta povertà”, afferma “ma questo Sud non è ancora morto. Noi non abbassiamo la testa, non molliamo”, ma le accuse di stupro ai danni della suora pesano ancora.

“C’è una parte di Chiesa malata”, dice Padre Fedele, visto che è stato destituito da tutti gli incarichi, eppure continua a fare ciò in cui crede, fare del bene alle persone, vivere in umiltà, diffondendo il Verbo del Signore. A Papa Francesco si è rivolto diverse volte, scrivendogli direttamente, ma non ha mai ricevuto una risposta, non potendo quindi celebrare più messa.

Padre Fedele ci aveva riprovato una settimana fa, aspettava una risposta concreata da Bergoglio, alle prese con i problemi fisici, ma non ha fatto in tempo a ottenerla, visto che il Papa si è spento lunedì scorso. Ma Padre Fedele, coetaneo del Papa, ora può finalmente gioire e ritrovare la serenità: la quarta sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso del PM, assolvendolo definitivamente dalle accuse.

Assolto dalle accuse di stupro ai danni di una suora: ora Padre Fedele può stare sereno

Dieci anni di diffamazione per una figura forse scomoda per la Curia, con l’Oasi Francescana fondata dal prete e oggetto di desiderio per una questione di potere. Diffamazioni decadute e un calvario giudiziario finalmente giunto al capitolo finale. Padre Fedele Bisceglia assolto dalle accuse di stupro ai danni di una suora, la stessa donna che ora è stata perdonata per tutto il male inflitto.

Nonostante l’età, il peso sulle spalle per le accuse, la povertà, Padre Fedele prosegue la sua missione e si batte per i meno fortunati. Papa Francesco non ha fatto in tempo a perdonarlo, forse questo è il maggiore rimpianto di Bisceglia. Morte di Papa Francesco, chi potrebbe essere il prossimo Pontefice.