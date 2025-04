Affari Tuoi, l’inchiesta di Striscia la Notizia: cosa hanno scoperto

Da anni, Striscia la Notizia attacca il programma rivale della Rai Affari Tuoi, le polemiche sui pacchi non si smorzano: l’inchiesta di Mediaset.

Mediaset sta portando avanti da anni, da quasi un decennio, un’inchiesta nei confronti dei rivali della Rai. In particolare, è il tg satirico Striscia la Notizia ad attaccare da tanto tempo la trasmissione Affari Tuoi, diretta concorrente nella fascia preserale del palinsesto. Sembravano si fossero sopite, invece, ecco che da qualche mese le polemiche riguardanti le vincite nel programma Rai sono state ridestate.

Le polemiche riguardanti le vittorie al gioco dei pacchi hanno ripreso vitalità a seguito delle dichiarazioni, durante un’intervista, dell’ex presentatore di Affari Tuoi Max Giusti, il quale aveva ammesso che nel programma è previsto un budget medio di 33 mila euro per puntata. Ciò aveva sollevato ulteriori dubbi. L’inchiesta di Antonio Ricci ha effettuato un esposto al Codacons per truffa e scorrettezze. Che cosa sta succedendo?

Esposto per truffa e pratiche scorrette ai danni di Affari Tuoi: Striscia la Notizia scova l’inganno

Le polemiche nei confronti della trasmissione preserale della Rai Affari Tuoi risalgono ai tempi in cui a condurla c’era Flavio Insinna, protagonista anche di alcuni controversi Fuorionda, nei quali sbraitava, alzava la voce con i suoi colleghi e contro i “pacchisti”, e portava avanti le regole insieme al Dottore, l’uomo nascosto dietro la cornetta del telefono.

Ma il premio finale è sempre alla portata di mano? A quanto pare, secondo i calcoli forniti da Striscia la Notizia, tutto sembrerebbe calcolato al dettaglio: un po’ si toglie un po’ si aggiunge, in modo tale che la famosa media dei 33 mila euro resti in equilibrio. Dunque, i 300 mila euro si possono vincere, ma ciò è già stabilito prima dell’inizio della puntata.

È sempre stato così, sin dai tempi di Insinna, passando per Giusti, Amadeus e ora il bravo Stefano De Martino. I concorrenti devono restare il più possibile in gioco, non accettare le offerte del Dottore, per non chiudere la puntata, e devono arrivare agli ultimi pacchi. Il meccanismo è ben calcolato, non può essere altrimenti, essendo una trasmissione televisiva che deve durate tot minuti. Eppure, i dubbi sulla trasparenza restano alti.

Dubbi sul meccanismo di gioco del programma Affari Tuoi: esposto al Codacons

I premi in denaro sono erogati dalla Rai, quindi è denaro pubblico, il nostro, quello che versiamo con il canone, ma anche da parte degli sponsor. Ma il denaro vinto è frutto della sola casualità? In parte, sì, ma i servizi documentati da Striscia la Notizia, attualmente condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, fanno abbastanza riflettere. Non si tratterebbe soltanto di sorte, perché altrimenti non si avrebbe la media dei 33 mila euro di budget a puntata.

Insomma, il bilancio della Rai è sempre salvo, ogni anno, e ciò sottolinea che non si tratta solo di un gioco basato sulla fortuna e sull’intuito, ma su calcoli precisi. Oggi, la trasmissione ha abbassato il budget a 30 mila euro a puntata, e offre l’opportunità di vincere un massimo di 300 mila euro, quindi non più 500 mila euro, come in passato.

Ma se un concorrente vince il massimo, nella puntata successiva è scontato che il concorrente dopo vincerà una somma molto bassa. Il Codacons è al lavoro per indagare ulteriormente sulla questione: se le vincite fossero davvero pilotate, Affari Tuoi metterebbe in atto una pratica commerciale scorretta e verrebbe chiuso per sempre, senza contare che regalare ogni sera una media di 30 mila euro di soldi pubblici non è proprio un esempio virtuoso nei confronti dei contribuenti.