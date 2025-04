Nadia Cassini, un mese dalla morte: il dolce ricordo della figlia

Calabrese di adozione, Nadia Cassini, una delle attrici che hanno segnato un’epoca, è morta un mese fa: la figlia la ricorda così.

Il 18 marzo a Reggio Calabria, all’età di 76 anni, dopo una gravissima malattia, si è spenta Nadia Cassini: originaria di Woodstock e vero nome Gianna Lou Müller, è stata una vera e propria attrice iconica della commedia sexy all’italiana, segnando davvero un’epoca. L’attrice arrivò in Italia negli anni ’70 seguendo il marito, il giornalista Igor Cassini, da cui poi prese il cognome d’arte.

L’attrice era la quarta moglie del giornalista statunitense e il loro legame durò pochi anni, sciogliendosi nel 1972, nel frattempo Nadia Cassini si impose nel cinema grazie alla sua bellezza e alla disinvoltura sul set, recitando accanto a grandi nomi come Lino Banfi e Alvaro Vitali in numerose commedie erotiche. I suoi esordi risalgono al 1970, diretta da Romolo Guerrieri e Piero Vivarelli.

La sfortunata carriera e l’addio a cinema e televisione di Nadia Cassini

Lasciato il cinema nei primi anni Ottanta, divenne presto una presenza importante nelle prime televisioni private che prendevano quota: la ricordiamo in particolare per alcune partecipazioni a trasmissioni di Canale 5 e Italia 1, come “Premiatissima” e “Drive In”. Ritiratasi dalla tv italiana, ha lavorato in Francia e USA, prima di lasciare definitivamente quel mondo, anche per colpa di un grave incidente.

Infatti, durante un’operazione di chirurgia estetica al naso, Nadia Cassini subì ustioni di terzo grado su tutto il viso e l’amputazione successiva di una parte dell’orecchio destro. Cominciarono per lei i problemi di droga e alcol da cui ne uscì grazie al sostegno di alcune amiche nel 2009. Raramente tornò in televisione e dal 2003 viveva a Melito di Porto San Salvo, nel reggino.

La vita privata di Nadia Cassini e il ricordo tenero della figlia

Nel 2018 aveva sposato il mercante d’arte Giuseppe Surfaro, con cui viveva al momento del suo decesso, mentre in passato oltre al giornalista Igor Cassini, la sua vita sentimentale era stata abbastanza movimentata: era stata in particolare l’amante del grande giallista belga Georges Simenon. Dalla relazione e dal matrimonio con l’attore greco Yorgo Voyagis è nata la sua unica figlia, Kassandra.

A fine anni Ottanta, la separazione della coppia e l’affido della bambina al padre, ma negli anni Kassandra si era comunque riavvicinata alla madre e la sua assenza al funerale di Nadia Cassini, come spiegato dallo stesso Giuseppe Surfaro, era legata a un malore che aveva accusato proprio dopo il decesso dell’attrice. La figlia di Nadia Cassini, a fine marzo, era stata ospite a Verissimo.

Proprio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, aveva spiegato di sentire spesso la madre telefonicamente e che la situazione si era aggravata molto rapidamente, col tumore che aveva colpito il fegato e i polmoni. Il legame tra madre e figlia è stato esplicitato da Kassandra Voyagis anche in una recente foto pubblicata su Instagram, che ritrae le due donne con Giuseppe Surfaro.