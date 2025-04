Spesa last minute per la scampagnata di Pasquetta: i supermercati aperti – reggionelpallone.it

Ti manca qualcosa per Pasqua e Pasquetta? Potrebbe esserci il supermercato vicino a casa tua aperto anche in questi giorni festivi, controlla.

Spesa last minute, qualcuno che si riduce all’ultimo minuto c’è sempre. Che fare in quel caso? Non resta che sperare che qualche catena di supermercati disponga per una apertura, che nei giorni di Pasqua e Pasquetta si presuppone sia a mezza giornata. Una volta si restava chiusi nei festivi, ma ora le esigenze di business impongono che si lavori pure nei giorni cerchiati in rosso sul calendario. Ed anzi, per chi proprio non è riuscito a fare rifornimento prima, è possibile comprare quel che serve proprio all’ultimissimo minuto.

Già a Pasqua ci sono dei supermercati e discount che hanno scelto comunque di far lavorare i loro dipendenti almeno fino ad ora di pranzo. Molto dipende anche da quello che è il luogo in cui ci si trova. Per dire, nelle località a forte richiamo turistico c’è da aspettarsi almeno una mattinata di Pasqua e Pasquetta all’insegna del lavoro normale. Molto difficilmente invece si lavorerà a tempo pieno, come se fosse un normale giorno feriale della settimana.

Quali supermercati e discount restano aperti a Pasqua e Pasquetta?

Procedendo in ordine alfabetico, Carrefour rimarrà aperto per tutta la giornata di Pasqua nevralgici, ad esempio nei centri delle grandi città. Per Conad non ci sono linee guida specifiche e ciascun punto vendita potrà decidere come procedere. Ovviamente nelle zone turistiche ci sarà apertura, ma con tutta probabilità sempre con orari ridotti, fino tendenzialmente alle ore 13:00.

Il Gigante farà proprio così. E Coop? Quest’ultima pure lascerà facoltà di scelta ai singoli punti, con gli ipermercati però che dovrebbero rimanere chiusi e con i punti vendita delle città ad impatto turistico aperti invece per tutta la giornata. Per Despar stesso discorso, invece altre catene commerciali hanno deciso di concedere un giorno totalmente festivo ai propri dipendenti.

In questo senso, a non aprire lasciando le saracinesche chiuse saranno:

Esselunga,

Lidl,

Aldi,

Bennet,

Pam Panorama,

Unes,

MD,

Tigros.

Chi resterà aperto a Pasquetta

Ci sarà comunque minore flessibilità a Pasquetta. Proprio Esselunga ad esempio, il Lunedì dell’Angelo, sarà invece aperto. Tendenzialmente dalle 08:00 alle 15:00, oppure addirittura per tutta la giornata. Ed anche tutte le altre catene sopra citate mostreranno la tendenza a restare aperte per tutto il giorno, come se si trattasse di una normale data settimanale di lavoro.

Al massimo ci sarà pure per la Pasquetta un orario lavorativo ridotto a mezza giornata, fino alle 13:00 o fino alle 15:00. In questo caso, siccome comunque ogni punto vendita può prendere una decisione in piena autonomia, il consiglio è quello di consultare il web.

Cercare con precisione il punto vendita che ti interessa ed i suoi orari ti permetterà di sapere subito e con certezza se lo stesso sta esercitando o se è invece chiuso. Ed è anche possibile reperire direttamente il numero di telefono e chiamare, per avere un contatto diretto.