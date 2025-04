Milano, c’è una nuova apertura in città. Opportunità speciale per tutti

Da qualche mese, a Milano è spuntata un nuova importante realtà che offre grandi opportunità lavorative: il colosso multibrand della città.

Da qualche tempo, a Milano è stato inaugurato un nuovo centro commerciale, il Merlata Bloom. Si tratta della prima sede del colosso, ricchissima di negozi, tutti in cerca di lavoratori. Dopo la giornata di reclutamento svoltasi a metà marzo, fatta di colloqui e di selezioni, per tutta la primavera ci sarà l’opportunità per molti candidati di diventare dipendenti di uno dei negozi situati all’interno del centro commerciale.

La galleria del centro commerciale Merlata Bloom è in cerca di personale. Come annunciato sul portale ufficiale, si provvederà all’inserimento di 70 figure professionali. In realtà, la maggior parte delle risorse sarà impiegata per l’apertura di un nuovo esercizio commerciale, un colosso presente in tutta Europa. Non è stato dichiarato l’arrivo del nuovo brand, ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe trattarsi della catena HalfPrice, di imminente apertura.

Il nuovo esercizio commerciale in apertura all’interno del Merlata Bloom Milano: 70 nuove assunzioni

HalfPrice è una catena popolare in tutta Europa, con sedi presenti in Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Croazia, Ungheria, Romania, Ucraina, Lettonia e Lituania. Quello di Milano sarà il primo negozio della catena ad aprire su territorio italiano. Il brand è in cerca di personale da impiegare nell’immediato, proprio nel centro commerciale Merlata Bloom.

La catena HalfPrice vende prodotti di brand famosi a prezzi competitivi. Fra questi, calzature, abbigliamento, accessori, cosmetici, giocattoli e accessori per la casa, tutti venduti a prezzi scontati. Prevista l’apertura entro la fine della primavera, HalfPrice troverà sede presso la galleria commerciale di via Daimler 61, a Milano. Il recruiting day c’è stato un mese fa, ma la catena è ancora in cerca di personale, in modo tale da completare il suo staff.

Non solo HalfPrice, nel corso di questa primavera sono numerosi i negozi che cercano personale. Tra i brand che hanno aderito all’iniziativa troviamo anche Antony Morato, Barazzoni, Flying Tiger, Il Mannarino, Jaggy, Notorius Cinems, Roadhouse, Wornderwood Green Forest, Billy Tacos, Calavera e Ric, Paragon Shop. Un buon momento per trovare lavoro.

La galleria commerciale del Merlata Bloom Milano in cerca di personale: occhio agli annunci

Occorre dare uno sguardo agli annunci, visto che il centro commerciale Merlata Bloom Milano continua ad assumere per tutti i negozi presenti in galleria. Tra giornate di networking, job day dedicati ai brand, colloqui conoscitivi, fiere del lavoro e presentazioni, c’è un bel movimento in zona. Un’opportunità allettante per tantissime persone in cerca di occupazione.

Per partecipare agli eventi e per candidarsi ai colloqui, bisogna compilare l’apposito form disponibile online, sul portale di Afol Metropolitana, oppure chiedere direttamente ai principali dei singoli negozi presenti.