Marco Borriello in tribuna tra Ibra e Barella: cosa bolle in pentola

L’ex attaccante della Reggina e non solo, Marco Borriello, era tra i vip che hanno assistito a una bella partita di calcio giovanile.

Una finale di Coppa Italia Primavera che sa di grande calcio. Non solo per ciò che succede in campo, ma anche – e forse soprattutto – per chi si è accomodato in tribuna all’Arena Gianni Brera di Milano, qualche giorno fa, per vedere affrontarsi tra loro i padroni di casa del Milan e i pari età del Cagliari. La sfida tenutasi lo scorso 9 aprile, alle 15.00, ha visto trionfare i sardi per tre reti a zero.

Al di là del calcio giocato, ha incuriosito molto il parterre dei vip presenti, e in particolare, a rubare la scena, tra i tantissimi nomi illustri presenti, è la curiosa “triade” formata da Marco Borriello, Zlatan Ibrahimovic e Nicolò Barella. Tre personaggi molto diversi tra loro, ma legati da un filo rosso comune: Milan, Cagliari e, da tifosi di calcio ci piace immagine, qualcosa che bolle in pentola.

Un parterre da Serie A per la finalissima di Coppa Italia Primavera

Davvero interessante andare a guardare sugli spalti di una partita che ogni sentiva a modo suo, e ancora di più se pensiamo che ad esempio Barella era reduce dall’andata di Champions League contro il Bayern Monaco. L’occasione è di quelle da segnare in agenda: la finalissima di Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari.

Ma mentre in campo si sfidano le giovani promesse del calcio italiano, sugli spalti si respira un’aria da grande evento. Tra le figure istituzionali e gli ex campioni del passato, spiccano volti noti come Alberto Gilardino, Billy Costacurta, Massimo Oddo, Christian Brocchi, Marco Parolo e l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Borriello, un possibile ritorno in Italia che fa rumore

Come detto, gli occhi di molti erano puntati su un trio particolare, Borriello, Ibra e Barella: un mix affascinante di esperienza, carisma e, soprattutto, legami profondi con le due squadre protagoniste della serata. La presenza di Marco Borriello, ex attaccante che ha vestito, oltre alla maglia della Reggina, sia la maglia del Milan che quella del Cagliari, non è passata inosservata.

Elegante e sorridente, si è intrattenuto a lungo con altri ex rossoblù come Alessandro Budel, Massimo Gobbi e Bernardo Corradi. Ma ciò che ha attirato l’attenzione è stata la compresenza con Zlatan Ibrahimovic, oggi uomo di riferimento nel progetto Milan, e con Nicolò Barella, bandiera sarda e cuore nerazzurro. Borriello è da tempo lontano dai riflettori calcistici italiani.

Ma non ha mai smesso di orbitare attorno al mondo del pallone: dopo una breve esperienza da calciatore all’Ibiza, è rimasto nell’isola delle Baleari, sia come ambasciatore della squadra, che come direttore sportivo. Che la sua presenza a Milano possa significare di un possibile rientro in ambito dirigenziale col “suo” Milan? Le voci non mancano, e la sua presenza in un’occasione così significativa potrebbe non essere casuale.