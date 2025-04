Schumacher, di padre in figlio: Mick ora fa una scelta importante

Mick Schumacher, figlio delle leggendario Michael, deciso a tributare l’onore del padre: il pilota cerca la gloria a bordo della nuova vettura.

Pur seguendo le orme del papà, Nick Schumacher non è riuscito a ottenere grandi risultati nel mondo delle corse. Dopo il trionfo incredibile in Formula 2, a soli 23 anni, nel 2020, la carriera di Nick sembrava a un punto di svolta. L’ingresso in Formula 1, nella categoria maggiore, ha fatto sognare milioni di tifosi, che nel giovane rivedevano lo stesso atteggiamento del leggendario Michael, suo padre.

Eppure, i due anni corsi nella massima categoria sono stati drammatici. Nella scuderia statunitense Haas, Nick Schumacher è arrivato nelle ultime posizioni in classifica, portando a casa prestazioni discutibili. La retrocessione a terzo pilota in casa Mercedes era inevitabile. Ma la speranza di tornare pilota ufficiale è rimasta fino alla stagione 2024, quando il team tedesco ha deciso di farlo fuori dal proprio staff.

L’addio alla Formula 1 e l’ingresso nel campionato del mondo di endurance: Nick Schumacher in cerca di riscatto

L’addio alla Formula 1 è stata una batosta pesantissima per il giovane pilota, e neanche l’intervento di suo zio Ralf, fratello minore di Michael ed ex pilota di Formula 1, è servito a qualcosa. Da quest’anno, Nick corre nel campionato mondiale endurance, a bordo della Alpine, l’auto di fattura francese. Nonostante la retrocessione dalla classe regina, il pilota non ha perso grinta e ora è in cerca di riscatto, determinato a dimostrare il suo talento.

Il Gran Premio di Imola ha un significato particolare per Mick, su questo circuito il papà Michael ha trionfato sette volte. La prima volta era stata in quel drammatico 1 maggio 1994, quando, a bordo della Renault Benetton, Schumacher aveva vinto il Gran Premio più triste della storia, segnato drammaticamente dalla morte di Ayrton Senna. Lo ricordiamo tutti, impossibile cancellare dalla memoria quella giornata.

A Imola, Michael Schumacher ha trionfato altre sei volte, a bordo della Ferrari, dal 1999 al 2006. Sul tracciato di Imola, Mick ha già corso nel 2021 e nel 2021, a bordo della Haas, in Formula 1, giungendo tra le ultime posizioni. Questa volta, però, correrà su un Alpine, in un altro campionato, decisamente meno prestigioso, ma altrettanto adrenalinico.

Mick Schumacher sulle tracce di Papà Michael: in attesa del GP di Imola

Insieme ai compagni di scuderia Jules Gounon, promosso titolare quest’anno, e Frederic Makowiecki, arrivato in Alpine dopo i trascorsi nella squadra Porsche. Il trio delle belle speranze, chiamato a sollevare le sorti di una scuderia in grave difficoltà, tanto che nel campionato passato è giunta sedicesima in classifica. Non proprio un traguardo memorabile.

In tanti scommettono che Mick, prima o poi, farà ritorno in Formula 1, ma dovrà guadagnarsi l’approdo nel Circus vincendo il più possibile nelle categorie minori. Il pilota è però sfiduciato, dopo il brutto trattamento ricevuto negli ultimi anni. Nel frattempo, Schumi sta cercando di adattarsi alla vettura: “Non è semplice guidare un’auto più pesante e con meno carico aerodinamico rispetto alle Formula 1, ma penso di aver capito”.