Nuova Champions League, cambia subito il regolamento? La mossa a sorpresa della UEFA

Le regole della nuova Champions League, introdotte solo poco tempo fa, già fanno discutere: la UEFA potrebbe cambiarle nuovamente.

Le nuove regole introdotte dalla UEFA per la Champions League, il torneo di calcio più importante in Europa, stanno sollevando molteplici polemiche. Il maxi girone unico, introdotto soltanto poco tempo fa, non convince pienamente né i club coinvolti nei i tifosi delle singole squadre. Ora che siamo nella fase calda del torneo, emergono infatti le prime falle.

In Champions League siamo giunti ai quarti di finale: questa sera, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid si terrà il match tra Real Madrid e Arsenal, con la quadra inglese che partirà avvantaggiata dal 3 a 0 inflitto nella partita di andata. Sempre questa sera, l’Inter si scontrerà con il Bayern Monaco, mentre ieri Borussia e Aston Villa hanno battuto Barcellona e PSG.

Le criticità del nuovo regolamento della Champions League: Arsenal in protesta

Le criticità del nuovo regolamento di Champions League emergono soprattutto nelle fasi finali del torneo. Ad esempio, l’Arsenal non ha preso bene i quarti di finale contro il Real Madrid. Nonostante il vantaggio dettato dalla vittoria in andata, la squadra inglese solleva dei dubbi riguardo al sistema di sorteggio della fase a eliminazione diretta.

Gli inglesi, infatti, si batteranno contro gli spagnoli nei quarti di finale di Champions, nonostante, nel girone unico, siano arrivati decisamente avanti, chiudendo al terzo posto, contro il dodicesimo del Real Madrid. Nonostante l’enorme distacco nel girone unico, alla fine le due squadre si ritrovano l’una contro l’altra nei quarti di finale.

Il nuovo regolamento, a questo punto, sembra avvantaggiare le squadre peggiori, quelle che sono andate male nel maxi girone. Se nel girone unico le prime otto classificate hanno la garanzia di giocare la partita di ritorno in casa negli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale le condizioni cambiano in base al sorteggio. In questo caso, l’Arsenal è stato sfavorito dal sorteggio, visto che si trova davanti il Real Madrid e in semifinale l’Aston Villa.

Polemiche per le regole di Champions, Europa e Conference League: la UEFA pensa di modificarle per il prossimo anno

Insomma, non è molto chiaro, e soprattutto è affidato al caso, l’andamento delle coppe europee, almeno così come è stato impostato secondo il nuovo regolamento. Champions, ma anche Europa e Conference League, darebbero meno merito alle prestazioni in campo e lascerebbero fin troppo spazio alla fortuna. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, la UEFA avrebbe preso in considerazione di modificare nuovamente le regole.

Le norme riguardanti il sorteggio per le competizioni in Europa sono prese in esame dai vertici UEFA, per modificare le normative che riguardano il tabellone nella fase a eliminazione diretta, nonché i vantaggi acquisiti dalle teste di serie. I vertici UEFA discuteranno nella prossima riunione se modificare per l’ennesima volta il regolamento di base per Champions, Europa League e Conference League, per poi introdurlo da subito, a partire da fine anno.