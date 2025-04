Inter, doccia fredda Mkhitaryan: siamo ai saluti

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern, ha ipotizzato un ritiro a fine stagione.

Questa sera, l’Inter tornerà in campo per affrontare il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri, che partono con un leggero vantaggio considerata la vittoria nell’andata per 2-1, vogliono continuare ad inseguire il sogno di rialzare la Coppa dal grandi orecchie.

In vista dell’attesissima sfida, durante la conferenza stampa della vigilia, ha parlato il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan. Secondo l’ex Arsenal quella contro il club tedesco sarà una sfida molto difficile, ma l’Inter farà di tutto per inseguire i propri obiettivi. Inoltre, il classe 1989 ha anche parlato di un possibile ritiro a fine stagione ammettendo che quello che sta vivendo è uno dei momenti più alti della sua carriera che potrebbe non ricapitare più.

Inter-Bayern Monaco, Mkhitaryan: “Sarà una partita difficile”

L’Inter è pronta ad ospitare il Bayern Monaco, nel ritorno dei quarti di Champions League, dopo la vittoria per 2-1 conquistata all’Allianz Arena. In palio c’è un posto tra i quattro club migliori d’Europa, nelle semifinali del torneo, dove la vincente affronterà il Barcellona che ha eliminato il Borussia Dortmund con un 5-3 complessivo nella doppia sfida.

Alla conferenza stampa della vigilia, al fianco di mister Simone Inzaghi, ha preso parte Henrikh Mkhitaryan, uno dei titolari inamovibili della formazione che ad oggi è sceso in campo in 41 delle 48 gare complessive disputate in stagione dai nerazzurri. L’ex Arsenal ha ammesso che quella contro il Bayern sarà una partita difficile contro un avversario molto forte, ma l’Inter sta lottando per i suoi obiettivi e farà di tutto per passare il turno. Mkhitaryan ha ammesso anche che la squadra vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni perché questa stagione può dare tanto alla società.

Il centrocampista ha poi voluto rispondere a chi ha sostenuto che l’Inter avrebbe festeggiato troppo dopo il 2-1 ottenuto all’andata: “Ognuno può dire ciò che vuole, noi sappiamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo festeggiato dopo l’andata, eravamo solo felici di aver vinto. Siamo intenzionati a focalizzarci su di noi, poi tanta gente parla, ma noi proviamo a non ascoltare. Il mondo del calcio è così”.

Ipotesi ritiro

Mkhitaryan ha poi spaventato i tifosi ipotizzando un possibile ritiro a fine stagione. Nel dettaglio, il centrocampista armeno avrebbe ammesso che quella in corso rappresenta una delle stagioni più difficili per l’Inter, considerato che a metà aprile la squadra è in corsa su tre fronti, una situazione che lo rende molto felice, ma che potrebbe non ripresentarsi più per il classe 1989.

“Forse – ha proseguito il centrocampista – mi rimangono 1-2 anni da giocare o magari smetterò alla fine di questa stagione. Sono felicissimo di giocare in questo club e di raggiungere quello che stiamo raggiungendo insieme”. Mkhitaryan, dunque, non ha escluso la possibilità di poter appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione, nonostante il suo contratto scadrà nel 2026.