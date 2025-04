La ‘nduja dell’Eurospin: ecco chi la produce, non ci crederai mai

Eurospin vende nel proprio banco frigo una ‘nduja calabrese che è davvero di grande qualità, scopriamo insieme chi la produce.

Come molti ormai sanno, Eurospin non è un semplice discount: dietro ai prodotti in vendita a prezzi più bassi rispetto a quelli della grande distribuzione ordinaria, infatti, ci sono sempre marchi di qualità e ad esempio, scovando dietro le etichette della linea Amo Essere Eccellente, scoprirete importantissime sorprese circa le grandi produzioni che si nascondono.

Allo stesso modo, se fate un giro nel reparto affettati, potete scoprire un mondo del quale nessuno vi parla, che non è reclamizzato e che ha dei canali propri di comunicazione. Quel mondo che ha fatto sì che Eurospin in trent’anni di storia diventasse il colosso che è diventato con centinaia di punti vendita in tutta Italia e sempre nuove aperture ogni settimana.

Chi produce la ‘nduja che acquistate al banco affettati di Eurospin

Non fanno eccezione i marchi regionali: tra questi, ci sono i formaggi sardi, le eccellenze pugliesi e anche quelle calabresi, tra cui non può mancare la ‘nduja. Anche in questo caso, l’invito è a far caso a quanto ricordato sulla confezione: generalmente, i prodotti Eurospin riportano questa dicitura “prodotto e confezionato per Eurospin Italia S.p.A., via Campalto 3/d, 37036 San Martino Buon Albergo (VR)”.

Segue sempre un indirizzo e andando a fare una ricerca su Google sull’industria alimentare a cui corrisponde quell’indirizzo, troviamo sempre piacevoli sorprese. Lo stesso è avvenuto andando a ricercare l’indirizzo sulle confezioni di ‘nduja sia nel formato piccante, che quella di Spilonga. La casa produttrice ha sede in Contrada Acquacoperta 24, Località Spezzano Piccolo, 97059 Casali del Manco.

La storia dell’azienda San Vincenzo di Fernando Rota

Qui ha sede l’azienda San Vincenzo di Fernando Rota, che appunto si occupa di gastronomia locale e da sempre è impegnata nella valorizzazione dei sapori tradizionali del territorio, unendo qualità e passione per i prodotti genuini. La ‘nduja piccante è venduta in confezioni da 200 grammi, mentre la ‘Nduja di Spilinga viene confezionata in pezzature da 2,5 kg, ideale per utilizzi professionali o per veri appassionati di cucina.

Quest’ultimo prodotto in particolare è davvero sinonimo di grande qualità: si tratta di un prodotto tipico calabrese dal sapore intenso e piccante, preparato secondo la tradizione artigianale. La sua denominazione legale e commerciale è proprio ‘Nduja di Spilinga, a garanzia dell’autenticità e della provenienza territoriale. L’azienda San Vincenzo di Fernando Rota da anni è custode di queste tradizioni.

Oltre alla ‘nduja produce spianate, provole, pasta artigianale e quant’altro, nel segno appunto del rispetto del territorio e delle sue tradizioni. Addirittura dai primi del Novecento, la famiglia Rota è attiva nella produzione di salumi, mentre Fernando Rota e sua moglie Rosetta fondano il loro salumificio nella Sila, nel 1977, contribuendo una ventina d’anni fa al recupero della razza autoctona “Suino Nero di Calabria”.