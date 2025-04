Chiara Ferragni di nuovo single? Occhio a questo dettaglio

Chiara Ferragni, dopo il discusso Pandoro-gate e la fine della sua lunga relazione con Fedez, sembrava pronta a voltare pagina.

Siamo abituati a guardare dal buco della serratura le vicende personali dei vip e ogni volta restiamo sempre molto affascinati dalle loro vite private. Nel caso di Chiara Ferragni, c’è un interesse particolare e che a volte diventa morboso nei confronti della nota influencer, che ha chiuso nei mesi scorsi la propria relazione col rapper Fedez, contrassegnata da un matrimonio, due figli e ultimamente molti dissidi.

Chiara Ferragni è rimasta poi coinvolta nel cosiddetto Pandoro-gate e non si può certo negare che anche questo abbia influito e non poco su quanto accaduto nella sua vita privata e sentimentale. Di recente, a sorpresa, aveva iniziato una nuova storia con Giovanni Tronchetti Provera, rampollo della nota famiglia legata a Pirelli.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera e il suo legame con Chiara Ferragni

Suo padre Marco, infatti, è uno dei nomi più noti dell’imprenditoria italiana, presidente di Telecom Italia tra il 2001 e il 2006 e legato all’Inter ai tempi della presidenza di Massimo Moratti. Per Fedez, di risaputa fede milanista, e peraltro sfiorato dall’inchiesta sulle curve milanesi, non sarà sicuramente stata una piacevole sorpresa. I due comunque sembravano aver trovato una loro armonia.

Un tentativo forse troppo rapido da parte di Chiara Ferragni di riprendere in mano la propria vita sentimentale, che oggi si troverebbe però davanti a una quasi inattesa battuta d’arresto. L’unione tra la regina degli influencer e l’imprenditore milanese è apparsa da subito sotto i riflettori. Nonostante la relazione fosse ancora alle prime fasi, Tronchetti Provera sembrava intenzionato a integrarsi nel mondo di Ferragni.

Basti pensare, ad esempio, che il giovane rampollo era al compleanno della piccola Vittoria la secondogenita degli ormai ex Ferragnez, che ha compiuto quattro anni qualche settimana fa. Insomma, tutto lasciava pensare a un nuovo inizio per Chiara Ferragni, dopo mesi difficili segnati da crisi pubbliche e attacchi mediatici.

Cosa è successo tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni

Invece qualcosa si è rotto all’improvviso, stando a quanto scrivono alcuni beninformati, come la giornalista Grazia Sanbruna di Mowmag.com, e la coppia starebbe già attraversando un periodo di crisi, che sembrerebbe anche di difficile risoluzione. Seppure nessuno dei due protagonisti abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, la voce della rottura imminente si fa sempre più insistente.

Quello che risulta incredibile è che dalle indiscrezioni emergerebbe addirittura una sorta di sospiro di sollievo a casa del rampollo dell’imprenditoria italiana, che evidentemente questa unione non la vedeva di buon occhio. Questa presunta fine rappresenterebbe l’ennesimo colpo per Chiara Ferragni, che nel corso degli ultimi mesi ha visto sgretolarsi la sua immagine pubblica e forse dovrà ancora ripartire da zero.

Insomma, per l’influencer il periodo no sembra non avere intenzione di finire, dopo gli scandali legati alle presunte pubblicità ingannevoli di noti marchi, come un pandoro, e appunto la fine del matrimonio con Fedez, che appena qualche anno fa era stato salutato come le nozze del secolo. Ora Chiara Ferragni dovrà di ricostruire non solo la sua immagine, ma anche la propria stabilità emotiva.