Unghie effetto gelatina, il nuovo trend che impazza: eleganza e colori

Tra le tendenze nail art del momento spiccano le unghie effetto gelatina, raffinate e colorate: spopolate dalla Corea, sono super richieste nei saloni in questo periodo. Scopriamone tutti i dettagli.

Quando si parla di unghie ci sono dei grandi classici intramontabili, ma si affermano anche tendenze del momento che si diffondono in un breve periodo, diventando una vera e propria mania.

Il mondo della nail art è davvero variegato e include tantissimi colori e innumerevoli stili, soddisfacendo tutti i gusti. Da chi adora le nuance sobrie, a coloro che amano sperimentare, in ogni caso curare le unghie rende il nostro aspetto più sofisticato. D’altronde le mani sono il nostro biglietto da visita e in quanto tale non andrebbero mai trascurate.

Nell’ultimo decennio si sono affermate le unghie in gel e il semipermanente, grazie ai quali contare su mani curatissime per settimane, evitando di ritrovarsi con lo smalto sbeccato dopo due giorni. Inoltre, questi strumenti consentono di realizzare effetti più elaborati: tra questi spicca una nail art particolare di grande tendenza in questo periodo. Vediamo insieme di seguito di cosa si tratta.

Unghie effetto gelatina: il trend coreano spopola

Tra i trend unghie del momento se ne afferma uno in particolare che sta spopolando, soprattutto su Tik Tok. Il social è popolato da tantissimi contenuti a tema beauty e spesso lancia mode e cavalca nuovi stili tra skin-care e make-up.

Per quanto riguarda le nail art sul social si stanno diffondendo moltissimi video dedicati alle unghie effetto gelatina, che incantano essendo colorate, ma allo stesso tempo trasparenti.

Le unghie effetto gelatina sono la tendenza del momento, spopolata dalla Corea. Grazie a questo trend si possono illuminare la mani con effetti colorati e gelatinosi, che richiamano l’estetica delle caramelle.

I dettagli delle unghie effetto gelatina, in cima ai trend del periodo

Colorata e allo stesso tempo trasparente, questa nail art si distingue anche per la sua forma bombata: per creare l’effetto gelatina c’è bisogno di più prodotto dando vita a uno spessore maggiore. Questo, unito alla base particolare, dà vita a un gioco di riflessi e dona tridimensionalità alle unghie, trasformandole in veri e propri gioielli.

Dette anche korean jelly nails, le unghie effetto gelatina sono luminosissime qualsiasi colore di base si usi, sia che si opti per un rosa che per un rosso. In ogni caso, questa nail art dona uno stile molto ricercato ed elegente senza risultare banale né troppo pesante: su Tik Tok è un tripudio di video dedicati a questo effetto, sempre più richiesto nei saloni. Lo stile di queste unghie richiama un’estetica anni Novanta, tornata di gran moda nell’ultimo periodo.