8.000 € per tutte le mamme: come puoi averli subito sul conto

Bonus, contributi ed aiuti da parte dello Stato per le famiglie: a quanto ammonta la cifra e quali sono le agevolazioni previste per le mamme

Diventare genitori oggi è decisamente più difficile che in passato, per tanti fattori. La natalità nel nostro Paese ha toccato cali non da poco ed è per questo che lo Stato da qualche anno a questa parte ha deciso di sostenere le famiglie in maniera stabile.

Contributi, aiuti e bonus arrivano, infatti, per coloro che decidono di diventare mamma. Si tratta di cifre importanti per il 2025 che arrivano e superano, in alcuni casi, anche gli 8.000 euro. Vediamo nel dettaglio come si arriva alla somma e come riceverla.

I sussidi per le neo-mamme: gli aiuti dello Stato

Tra sussidi in denaro e rimborsi, lo Stato è pronto ad erogare più di 8.000 euro alle famiglie ed in particolare alle mamme (ma anche ai papà) per sostenerli nel crescere i figli. Per chi diventa genitore nel 2025 i contributi non sono pochi.

Ma quali sono questi bonus che sono riservati alle neo-mamme? Il primo in assoluto è l’assegno unico per i figli a carico. Si tratta di 201 euro al mese per 2.412 euro l’anno per i nuclei familiari che hanno un Isee non superiore a 17.227,33 euro.

Cifra questa che viene maggiorata del 50% per i figli che hanno meno di un anno. Per le mamme con neonati, dunque, si arriva a 301,5 euro al mese, per un totale annuo di 3.618 euro. Ci sono poi anche delle maggiorazioni per i figli successivi al secondo e quelli disabili under 21.

Aiuti alle mamme: altre somme da aggiungere

All’assegno unico per i figli nel 2025 arriva poi anche la “carta nuovi nati”, un contributo una tantum dal valore di 1.000 euro stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 che viene erogato nel mese successivo alla nascita del bambino a tutte le famiglie con Isee inferiore a 490 mila euro.

A queste somme c’è da aggiungere anche il bonus asilo nido, contributo che arriva alle famiglie per poter pagare la retta dell’asilo nido dei figli per un totale massimo di 3.600 euro annui.

Basta fare, dunque, i conti per capire come alle famiglie con un bambino piccolo, nel suo primo anno di vita, che rientrano nei parametri previsti, spetta una bella somma di denaro erogata dallo stato. Si tratta di 8.218 euro. Ma non è tutto. Ci sono altre somme ancora da aggiungere

Altri aiuti dello Stato

Per le mamme ci sono altri sostegni che arrivano da parte dello Stato. Si aggiunge, infatti, il bonus mamme in busta paga che aumenta lo stipendio grazie allo sgravio dei contributi che viene applicato alle donne con contratto a termine e a quelle autonome.

Si può richiedere anche la Carta dedicata a te, un bonus una tantum di 500 euro per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro che è stata rinnovata anche per il 2025 e si aspetta l’attuazione.