L’Inter col Cagliari senza Acerbi? L’ipotesi fa tremare i tifosi

Sabato pomeriggio l’Inter affronterà il Cagliari in campionato, mister Simone Inzaghi opterà per un turnover massiccio: chi riposerà contro il club sardo.

L’Inter, dopo la vittoria in trasferta contro il Bayern Monaco, nei quarti di finale di Champions League, è pronta a tornare in campo. I nerazzurri sabato pomeriggio ospiteranno il Cagliari a San Siro, match valido per la 32esima giornata di Serie A.

L’obiettivo della squadra di Simone Inzaghi, attualmente in vetta alla classifica a sette giornate dalla fine del campionato, è quello di conquistare i tre punti così da provare a mantenere o allungare il distacco dal Napoli, impegnato lunedì in casa contro l’Empoli. Considerati gli infortuni ed il fitto calendario, mister Inzaghi potrebbe optare per un maxi turnover. Mercoledì, difatti, è in programma a San Siro il ritorno contro il Bayern.

Inter, Inzaghi punta al turnover contro il Cagliari

L’Inter può seriamente puntare al Triplete. La formazione di Simone Inzaghi è ancora in corsa su tutti i fronti e punta ad arrivare in fondo alle tre competizioni. A pochi giorni dall’impresa dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, i nerazzurri dovranno affrontare il Cagliari, gara valida per il 32esimo turno di campionato ed in programma sabato alle ore 18:00 a San Siro.

Un match importante per il Biscione che, a sette giornate dalla fine dei giochi, è in cima alla classifica a più tre dal Napoli, impegnato contro l’Empoli lunedì. Un successo potrebbe permettere, dunque, all’Inter di allungare o quantomeno lasciare invariato il gap dai partenopei. Mister Inzaghi contro il Cagliari, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe puntare su un massiccio turnover, così da far rifiatare alcuni big in vista della gara di ritorno contro il Bayern, in programma mercoledì 16 a San Siro. Il 2-1 dell’andata non fornisce certezze, considerata anche l’abolizione della regola delle reti in trasferta. Per strappare un pass valido per le semifinali, mister Inzaghi contro i bavaresi vorrà schierare la formazione migliore concedendo sabato un turno di riposo ad alcuni top player.

Inter, la probabile formazione contro il Cagliari

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbero essere diversi i cambi rispetto all’undici titolare visto a Monaco di Baviera martedì sera. In difesa potrebbe rifiatare Acerbi, uscito leggermente acciaccato dalla sfida contro il Bayern, che lascerà il posto a De Vrij. A centrocampo, Asllani e Frattesi potrebbero rispettivamente rimpiazzare Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulla corsia destra dovrebbe agire Zalewski, ancora in panchina Dimarco che non ha recuperato al 100%, ma potrebbe scendere in campo nei minuti finali. Infine, Arnautovic potrebbe far coppia con Lautaro Martinez, così da concedere un turno di riposo a Thuram.

Le probabili formazioni della sfida:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Zalewski; Arnautovic, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Gaetano; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.